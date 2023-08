24 sierpnia Lil Masti urodziła córkę. Celebrytka od razu po narodzinach podzieliła się z fanami radosną nowiną i pokazała zdjęcia z sali porodowej. Influencerka wraz z ojcem dziewczynki Tomaszem Woźniakowskim wybrała dla swojej pociechy dość nietypowe imię - Aria. Fani odetchnęli z ulgą, bo ostatnie tygodnie oczekiwania przed porodem pełne były napięcia i oczekiwania. Lil Masti właśnie opublikowała na Instagramie bardzo osobisty wpis, w którym podziękowała tacie dziewczynki za wsparcie podczas ostatnich dni. Przy okazji celebrytka pokazała wcześniej niepublikowane zdjęcia córki. Aria ma już za sobą pierwszą kąpiel.

Lil Masti dziękuje ukochanemu za wsparcie podczas porodu. "Był ze mną cały czas"

Lil Masti i jej ukochany Tomasz mają już za sobą pierwszą kąpiel córki. Zdjęciem z tego ważnego dla nich momentu podzielili się w mediach społecznościowych. Celebrytka poinformowała, że Aria pierwszą godzinę po narodzinach otrzymała 10/10 punktów, ale dzień porodu był wyjątkowo trudny. Podkreśliła, że w chwilach paniki i zwątpienia mogła liczyć na ukochanego Tomasza, który cały czas był u jej boku. "Pierwszą godzinę po narodzinach Aria spędziła wtulona w pierś tatusia. Pomimo że Tomek nie miał doświadczenia z małymi dziećmi, to od pierwszych chwil zajmuje się Arią, jakby robił to przez całe życie. Przewija, ubiera, nosi, kąpie, pielęgnuje. Kochanie jesteś najlepszym tatusiem na świecie" - napisała na Instagramie Aniela.

Dziękuję ci kochanie za wszystko. Za to, że jesteś zawsze przy mnie, gdy cię potrzebuję. Za wsparcie, za jaką siłę mi dajesz i za twoją miłość. Tomek był ze mną cały czas podczas porodu, przy tych lepszych i gorszych chwilach. Cały czas o mnie dbał, wspierał i zachowywał przy tym ogromny spokój. Gdy dowiedzieliśmy się, że konieczne jest zrobienie natychmiastowego cięcia cesarskiego, spanikowałam, a on dalej zachowywał spokój, powtarzając mi, że wszystko będzie dobrze - napisała na Instagramie Lil Masti.

Aniela Bogusz i Tomasz Woźniakowski spełnili marzenie zostania rodzicami

W listopadzie 2022 roku Aniela Bogusz wyznała fanom, że wraz z partnerem zaczynają starać się o dziecko. "Ja wiem, jak to wygląda. Może być szybko, a może to trwać dłużej. Nie nakładamy na siebie żadnej presji. Podchodzimy do tego na luzie, ze spokojem" - poinformowała na Instagramie. W połowie stycznia Lil Masti wyjawiła, że spodziewa się dziecka. Cały okres ciąży influencerka regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych, więc fani z niecierpliwością czekali na wieści z sali porodowej. Wygląda na to, że nie muszą się martwić o wieści z życia malutkiej Arii, bo jej mama z pewnością na bieżąco będzie informować o życiu córki.