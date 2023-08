Mentzen myślał, że Rozenek go popiera. Nie załapał. Wyjaśniła mu

Małgorzata Rozenek-Majdan bierze czynny udział na Campus Polska Przyszłości. Jako prelegentka zabrała głos między innymi ws. nadchodzących wyborów parlamentarnych. Część jej wypowiedzi mogła zostać przez niektórych mylnie zinterpretowana, a to wszystko z powodu pewnego zwrotu, użytego przez nią podczas wystąpienia.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Małgorzata Rozenek-Majdan wcale nie popiera Mentzena. Musiała zabrać głos ponownie

"Miejcie tę moc, a żebyście mieli tę moc, to najlepiej możecie ją poczuć 15 października, oddając ważny głos, który się liczy. I głos, który mam nadzieję, cytując klasyka, wywróci ten stolik i to kobiety go wywrócą" - mówiła znana prezenterka na Campus Polska. Użytkownicy Twittera od razu zareagowali. Zwrócili uwagę na fragment "wywróci stolik", który wcześniej został użyty przez Sławomira Mentzena. "Idziemy do tych wyborów nie po to, żeby usiąść z wami do stolika, tylko żeby wam ten stolik wywrócić. I my wam ten stolik wywrócimy" - mówił pod koniec marca 2023 roku polityk. Mentzen z dumą udostępnił fragment wystąpienia prezenterki, który został podpisany przez jednego z użytkowników Twittera następująco: "Małgorzata Rozenek-Majdan z oficjalnym poparciem dla Sławomira Mentzena". Przedsiębiorczyni zareagowała na InstaStories:

Widzę, że niektórzy nie zrozumieli mojego sarkazmu. Powiem więc jaśniej: liczę, że to nie pan Sławomir Mentzen będzie wywracał ten stolik.

Małgorzata Rozenek-Majdan https://www.instagram.com/m_rozenek/

Małgorzata Rozenek-Majdan i start w wyborach do Sejmu

W sieci krążyły pogłoski o rzekomym starcie aktywistki w wyborach do Sejmu. Sprawa była na tyle głośna, że sama zainteresowana postanowiła zabrać głos. "Ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani tych następnych, których spodziewamy się w 2024 roku" - tak odpowiedziała Rozenek-Majdan na pytanie dotyczące jej startu w wyborach. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia aktywistki zapraszamy do galerii.