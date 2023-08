Doda to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W zeszłym roku podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022 świętowała jubileusz 20-lecia kariery. Od początków na scenie może liczyć na fanów. Artystka zgromadziła bardzo liczne grono wielbicieli, którzy wspierają ją w sferze muzycznej, ale i prywatnej. Udana kariera niestety nie idzie w parze z udanym życiem uczuciowym. Niedawno pojawiły się plotki, że związek Dody z Dariuszem Pachutem to już przeszłość. Zaczęło się od tego, że przestali obserwować się na Instagramie i usunęli wspólne zdjęcia. Teraz na profilu Dody zaszły kolejne zmiany.

Doda zmieniła jedną rzecz na Instagramie

Artystka jest bardzo aktywna na Instagramie. Platforma służy jej do dzielenia się z obserwatorami pracą. Głównie kadrami z planu nowego reality-show, teledyskami, przygotowaniami do koncertów. Chętnie dodaje również bardziej prywatne posty, np. z wakacji. Niestety część z nich została usunięta po zerwaniu z podróżnikiem. Dodę obserwuje 1,7 miliona osób. Stworzyła bardzo zaangażowane i wierne grono odbiorców, którzy śledzą każdy jej ruch. Sama jednak postanowiła, że nie chce obserwować nikogo, nie tylko byłego partnera.

Doda obserwuje na Instagramie tylko Dodę

W sierpniu Doda poinformowała, że zakłada nową markę produkującą suplementy i mineralne kosmetyki. Najwidoczniej to jedyne, na czym obecnie skupia się artystka. To jedyne konto na Instagramie, które obserwuje. Wcześniej liczba ta była znacznie większa. Bardzo możliwe, że gwiazda chce się teraz skupić na sobie i odcina się od zewnętrznych bodźców. Wiele gwiazd światowego formatu, również obserwuje jedynie kilka osób lub nikogo. Świetnym przykładem jest Beyoncé, Billie Eilish czy Taylor Swift. Wszystkie trzy nie obserwują nikogo, same jednak mogą się pochwalić imponującą liczbą obserwujących. Królową B. obserwuje 316 milionów użytkowników, Billie Eilish śledzi 110 milionów osób, a Swift może się pochwalić fanami w ilości 271 milionów.

Instagram Dody Fot. @dodaqueen