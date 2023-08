Makijaż permanentny nie należy do najbardziej przyjemnych zabiegów. U niektórych może pojawić się ból podczas jego wykonywania. Taki makijaż polega na wprowadzeniu pigmentu pod skórę, dzięki czemu ma się trwale pomalowane brwi. Sprawdźcie, z jakim efektem miały do czynienia pewne dwie przyjaciółki.

Metamorfoza brwi dwóch przyjaciółek. Ból nie do opisania

Na profilu "Lessons Learned In Life" widzimy nagranie dwóch przyjaciółek, które zdecydowały się na makijaż permanentny brwi. Panie nie przypuszczały, że metamorfoza będzie aż tak bolesna. Ich brwi zostały zauważalnie przyciemnione, a wokół włosków jednej z nich widzimy podrażnienia. "To było takie bolesne! O mój boże", "Mamy koktajle i lody, żeby przyłożyć do brwi, bo to tak bardzo boli. Nie róbcie tego!" - dowiadujemy się z nagrania. Wideo z metamorfozy podbija internet, co widać po licznych reakcjach obserwatorów wspomnianego profilu. Internauci są rozbawieni.

Brzuch mnie boli od śmiechu - czytamy w komentarzach.

Na makijaż permanentny stawia wiele sław. W tym Agnieszka Woźniak-Starak

Dziennikarka postanowiła odświeżyć swój wizerunek makijażem permanentnym. Nie wybrała brwi, jak bohaterki nagrania, lecz zrobiła sobie kilka piegów." Piegi wykonane makijażem permanentnym dodają uroku i delikatności, taki pigment będzie utrzymywał się około roku. Skorzystanie z takiego zabiegu Agnieszce Woźniak-Starak bardzo służy" - mówił Marcin Janusek, specjalista medycyny estetycznej w rozmowie z "Super Expressem". Zdjęcie prezenterki w piegach jest dostępne tutaj.