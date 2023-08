Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa i ma na siebie sporo pomysłów. Dała się poznać jako prawdziwa bizneswoman. Z powodzeniem prowadzi nie tylko kilka biznesów, ale i sprytnie wykorzystuje popularność na Instagramie, co przekuwa w spore zarobki. Mimo iż jej kariera jako prowadzącej śniadaniówki dobiegła końca, Rozenek z konsekwencją od lat angażuje się w walkę o finansowanie in vitro z budżetu państwa. Niewątpliwie świat polityki ją interesuje i nie wyklucza, że któregoś dnia może startować w wyborach do Sejmu. Jednak jak przyznała w szczerej rozmowie z Magdą Mołek, na ten moment stawia na telewizję. Ma jedno "ale", co do zarobków.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Małgorzata Rozenek idzie w politykę? Nic z tego. "Jestem nienażarta telewizji"

Małgorzata Rozenek jest gościnią najnowszego wywiadu Magdy Mołek, który premierowo ukaże się na serwisie YouTube 29 sierpnia. Osobowość medialna w rozmowie z dziennikarką poruszyła temat dalszej kariery w telewizji po głośnym zwolnieniu z "DDTVN". Przyznała, nie żegna się z tym medium i czeka ją jeszcze kilka nowych projektów, mimo iż jak sama dodała, nie wiąże się to z zarabianiem wielkich pieniędzy.

Ja ciągle jestem nienażarta telewizji. (...). Wiesz, że teraz czasy zarabiania w telewizji minęły. Ja się zastanawiam, czy ja prawidłowo reaguję na słowa krytyki, bo jak usłyszałam te opinie, to sobie pomyślałam: fajnie! To jest komplement. (...) Bardzo zależy mi na tym, żeby mógł głos nie tylko był słyszalny, ale też był sprawczy. W moim prywatnym życiu nie mam marzeń, bo one wszystkie się spełniły - można było usłyszeć w zapowiedzi rozmowy na kanale YouTube dziennikarki.

"Perfekcyjna" jest "nienażarta telewizji", ale czy to samo myślą fani. W komentarzach pod postem Mołek posypały się podzielone opinie. Część z fanów informowała, że mają "przesyt" celebrytką, podczas gdy inni podkreślili, że z niecierpliwością czekają na jej dalsze kroki w telewizji. Na ten moment nie wiadomo, na jakich nowych telewizyjnych projektach skupia się Rozenek. Ostatnio debiutowała na sopockiej scenie Top of the Top w roli prowadzącej. Pierwszego dnia razem z Pauliną Krupińską, Anną Senkarą, Julią Wieniawą, Gabi Drzewiecką i Olą Filipek poprowadziły koncert #I Dance. Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek w roli prowadzącej śniadaniówki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.