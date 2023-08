Tina Turner zmarła 24 maja 2023 roku w wieku 83 lat, a jej odejście wstrząsnęło światem muzyki. Była bez wątpienia legendarną wokalistką z oryginalną barwą głosu. Chociaż jest ona trudna do podrobienia, Agnieszka Hekiert pokazała na nagraniu na Instagramie, jak uzyskać podobną. Auć!

Agnieszka Hekiert uczy śpiewać jak Tina Turner

Agnieszka Hekiert jest polską wokalistką jazzową, nauczycielką śpiewu, kompozytorką i autorką tekstów. Pełniła rolę trenera wokalnego w programach "X-Factor", Mam talent!", a od 2014 roku nad głosem pracuje z uczestnikami programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z Plotkiem komentowała m.in. występ Blanki na Eurowizji czy talent do rapowania Roberta Lewandowskiego. Na swoim Instagramie natomiast publikuje nagrania, na których tłumaczy, jak osiągnąć barwę głosu podobną do znanych gwiazd muzyki. W najnowszym z nich wzięła pod lupę Tinę Turner.

Tina to przede wszystkim nos, więc robimy po pierwsze chrapy, przyda nam się lusterko, żebyśmy widzieli, co robimy. Po drugie, robimy buzię na brzydulę. Brzydką buzię robimy. Po trzecie, ściskamy wszystko, co możemy oprócz gardła, po czwarte trzęsiemy głową podczas śpiewania.

Trzeba przyznać, że od tego wykrzywiania, twarz aż może zaboleć. Agnieszka Hekiert zastosowała się jednak do własnych rad i zaśpiewała przebój Tiny Turner "The Best". Udało jej się osiągnąć zadowalający efekt, co docenili obserwatorzy. "Jak zwykle świetnie", "Mega" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia Agnieszki Hekiert znajdziecie w galerii na górze strony.