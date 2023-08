Honorata Skarbek właśnie wybrała się na krótki wypad do Cannes. Wokalistka pokazała w mediach społecznościowych urocze zdjęcia zachodu słońca z Francuskiej Riwiery. Nie ominęła też najważniejszego punktu w mieście, czyli Pałacu Festiwalowego, gdzie od 1946 roku odbywa się legendarny Festiwal Filmowy. Z charakterystycznym dla siebie dystansem wykorzystała ten moment na promocję teledysku, którego premiera zbliża się już wielkimi krokami.

Honorata Skarbek promuje swój teledysk w Cannes. Nawiązała do głośnej afery z Janoszek

Honorata Skarbek nie zwalnia tempa. Zaledwie trzy tygodnie temu premierę miał jej klip z Malikiem "You can’t sit with us". Na tym nie koniec, bo wokalistka postanowiła zakończyć wakacje z przytupem i już zapowiedziała kolejny utwór. Przy okazji spaceru po Cannes Honka Biedronka postanowiła zrobić zagraniczną przedpremierę swojego klipu. Jednocześnie, nawiązała do głośnej ostatnio afery z Natalią Janoszek, robiąc lekki przytyk koleżance z branży, której kariera została ostatnio zdemaskowana przez Krzysztofa Stanowskiego. Wokalistka stanęła na słynnych schodach Pałacu Festiwalowego w Cannes i odtworzyła materiał przed... tekturową publicznością. Na koniec radośnie pomachała do kamery i podziękowała przechodniom za towarzyszenie jej w tak podniosłym momencie. Podkreśliła też, jak ważny jest to krok w jej karierze. Z pewnością Honce Biedronce nie brakuje dystansu i potrafi śmiać się sama z siebie, co często udowadnia w mediach społecznościowych.

Kochani! Właśnie odbył się przedpremierowy pokaz mojego najnowszego teledysku "Summer Love" przy Pałacu Festiwalowym w Cannes. Dziękuję wszystkim przechodniom za towarzyszenie mi w tym ważnym dla mnie i mojej kariery momencie - napisała na InstaStories.

Premiera nowego singla Honoraty Skarbek. Wokalistka pokazała fragmenty klipu

Już 31 sierpnia na platformach streamingowych pojawi się jej najnowszy singiel Honoraty Skarbek "Summer Love". Fani mogą liczyć także na teledysk, który ostatniego dnia wakacji o 12.00 ma premierę na YouTube. W mediach społecznościowych piosenkarki już można znaleźć zapowiedź klipu, który kręcony był na plaży. Honorata Skarbek ubrana niczym Barbarella ze słynnego filmu z Jane Fondą jeździ konno po plaży. Czekacie na premierę jej nowego utworu?