Skrzynecka szykuje się do roli. Pokazała się bez filtrów i tapet. Polska w szoku

Katarzyna Skrzynecka to utalentowana aktorka, co udowodniła niejednokrotnie. Obecnie przebywa na planie piątej już części kultowej polskiej komedii "Kogel-mogel". Gwiazda wciela się w Marlenę Wolańską. Postać ma dość charakterystyczny wygląd, dużo biżuterii, tipsy, rzęsy do nieba, mocny makijaż i wysoki kucyk. Katarzyna Skrzynecka postanowiła pokazać, jak przemienia się w Marlenkę na Instagramie. Przy okazji zaprezentowała się bez makijażu.

Katarzyna Skrzynecka w wersji naturalnej. Fani są zachwyceni

Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie pokazuje kadry z planów filmowych i pracy, ale także z życia codziennego. Skrzynecka rzadko pokazuje się obserwatorom w wersji naturalnej. Zazwyczaj ma sceniczny makijaż, a na co dzień stawia na lżejszą wersję. Znana jest też z tego, że lubi używać filtrów upiększających, co wytknęła jej Martyna Wojciechowska. Aktorka postanowiła zdradzić na Instagramie, jak wygląda praca na planie zza kulis. Pokazała przemianę w postać z filmu. To nie lada gratka, ponieważ przy okazji zaprezentowała się w wersji naturalnej.

Jak powstaje postać filmowa o 05:20 rano? Jak zrobić "Marlenkę" z wstępnego materiału twórczego w postaci aktorki? - napisała Skrzynecka pod postem.

Katarzyna Skrzynecka bez makijażu i z naturalnymi krótszymi włosami wygląda oszałamiająco i o wiele młodziej. Taka wersja, choć rzadko spotykana, bardzo pasuje aktorce. Obserwatorzy są tego samego zdania. "Pięknie wygląda pani bez makijażu. Wydaje się młodsza", "Wygląda pani pięknie bez makijażu", "Matko, jak pięknie pani wygląda bez żadnego makijaż. Piękna" - czytamy pod postem. Zdjęcia Katarzyny Skrzyneckiej w pełnym makijażu znajdziecie w galerii u góry strony.

Katarzyna Skrzynecka bez makijażu i filtrów Fot. @katarzyna_skrzynecka_official