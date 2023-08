27-letnia Iva Balog zniknęła w tajemniczy sposób w nocy z 25 na 26 sierpnia 2023 roku. Po raz ostatni widziano ją żywą na serbskiej plaży Oficirac około godziny czwartej nad ranem. Niestety finał poszukiwań Serbki okazał się tragiczny - znaleziono jej ciało w Dunaju. Co więcej wiadomo o sprawie?

Śmierć 27-letniej Serbki wciąż jest owiana tajemnicą. W noc tragedii była na imprezie?

Nie wiemy, kto dokładnie znalazł ciało zmarłej dziewczyny. Gazeta "Blic" opisuje natomiast to, co działo się tuż przed śmiercią Serbki. Balog spędzała bowiem czas z przyjaciółką nad Dunajem. Dziewczyny kąpały się w rzece i wspólnie plażowały. Przyjaciółka Serbki miała opuścić ją na chwilę, a kiedy wróciła, 27-latki już nie było. Zdaniem czterech chłopaków z okolicy, którzy mieli okazję rozmawiać z Serbką, Balog miała wówczas po prostu kąpać się w rzece. Powiedzieli ponadto, że 27-latka poszła w kierunku miejsca, w którym była głośna impreza na kilkaset osób. Nie wiemy, co dokładnie się na niej działo.

Spotkanie z Amerykaninem

Znalezione zwłoki zostały zidentyfikowane przez bliskich zmarłej, więc mamy pewność, że Balog nie żyje. W mediach ponadto krąży informacja dotycząca pewnego obcokrajowca. "Otrzymaliśmy informację, że widział ją ten młody mężczyzna, prawdopodobnie Amerykanin. Szukaliśmy go, żeby uzyskać jakieś informacje, ale bez skutku" - relacjonuje siostra zmarłej. Bliscy Balog apelują, aby tajemniczy mężczyzna zgłosił się do odpowiednich organów w celu wyjaśnienia sprawy. O nowościach w śledztwie będziemy informowali na bieżąco. Zdjęcia zmarłej są dostępne w galerii.