Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które lubią dzielić się z internautami swoim życiem prywatnym. Żona Roberta Lewandowskiego chętnie pokazuje kulisy swojego, wydawać by się mogło idealnego, życia i publikuje w mediach społecznościowych wiele treści. Materiał, który ostatnio fanka sportu zamieściła na TikToku wywołał ogromne zamieszanie. Chodzi o domniemany romans z trenerem bachaty. Trzeba przyznać, że uroda mężczyzny robi wrażenie.

Anna Lewandowska jest podejrzewana przez internautów o romans z trenerem bachaty. Wszystko za sprawą odważnych pląsów na parkiecie

Mathias Font to trener bachaty, który ostatnimi czasy dołączył do teamu Anny Lewandowskiej. Uwagę internautów zwrócił natychmiast i to wbrew pozorom nie tylko dzięki umiejętnościom tanecznym. Uroda mężczyzny niemal natychmiast stała się tematem numer jeden wśród obserwatorów Lewej. Nagranie, na którym tańczy z Anną Lewandowską, wywołało prawdziwą sensację. Wszystko za sprawą charakterystycznych dla bachaty ruchów. W tym tańcu partnerzy muszą być bardzo blisko siebie praktycznie przez cały czas. "Lewy w strachu", "Robert Lewandowski - miej się na baczności. "To tylko trener" - pisały internautki pod postem na Instagramie.

Lewandowska nie wytrzymałą i wypowiedziała się w sprawie swojego domniemanego romansu. Ostro zareagowała

Ostatni z powyższych komentarzy to wyraźny żart - internauta zamieścił go w cudzysłowie. Zasugerował w ten sposób, że Lewą i trenera bachaty łączy coś więcej niż relacje czysto zawodowe. Ku zaskoczeniu swoich fanów Anna Lewandowska wykonała odważny ruch. W końcu zabrała głos w sprawie. Jednym zdaniem ucięła wszelkie domysły. Więcej zdjęć z budzących skrajne emocje pląsów Anny Lewandowskiej z Mathiasem Fontem w galerii na górze strony.

Tak, użytkownicy mojej aplikacji też bardzo sobie cenią Mathiasa - skwitowała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska z trenerem bachaty Fot. TikTok/@annalewandowska