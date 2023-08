Sandra Kubicka z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoim życiem prywatnym. Na instagramowym koncie modelki pojawiają się coraz to nowsze materiały ukazujące poszczególne chwile życia. Tym razem partnerka Barona pokusiła się na dość odważny post. Zapytała internautów o radę dotyczącą metamorfozy włosów. W grę wchodzą aż cztery opcje. Każda z nich jest inna - nic więc dziwnego, że wybór nie należy do najprostszych.

Sandra Kubicka nie wie, jak chciałaby wyglądać. Poprosiła o pomoc swoich wiernych fanów

Na instagramowym koncie Sandry Kubickiej zrobiło się naprawdę gorąco. Słynąca z nienagannego wyglądu modelka postanowiła poprosić o pomoc internautów. Chodzi o dobór fryzury, a co za tym idzie radykalną zmianę wizerunku. Ukochana Barona rozważa aż cztery opcje: ścięcie włosów, zapuszczanie, ścięcie i przyciemnienie oraz zapuszczanie i przyciemnienie kosmyków. Trzeba przyznać, że każda z opcji ma coś w sobie.

Podążając za obecnymi trendami i biorąc pod uwagę typ urody Sandry Kubickiej, najlepsza byłaby pierwsza i czwarta opcja. Jasny blond doskonale wygląda w połączeniu z krótszymi i geometrycznymi formami strzyżeń. Nadaje wtedy pazura całemu wizerunkowi i ma w sobie po prostu to coś. Czwarta opcja, czyli przyciemnienie i zapuszczanie również byłaby trafiona. Dłuższe pasma włosów doskonale wyglądają w nieco ciemniejszych tonacjach i świetnie podkreślają rysy twarzy - ocenił stylista fryzur Michał Musiał.

Sandra Kubicka ma trudny orzech do zgryzienia. Internauci pospieszyli jej z pomocą

Fani modelki okazali się niezawodni. Niemal natychmiast zasypali ją lawiną komentarzy. Zdania były podzielone. Jak widać gusta są różne i każdemu podoba się co innego. Być może opinie internautów choć częściowo pomogą modelce w dokonaniu trudnego wyboru. Więcej fryzur, które bierze pod uwagę Sandra Kubicka znajduje się w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka Fot. instagram.com/@sandrakubicka