Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński poznali się na planie serialu "Anioł Stróż". On od razu się w niej zadurzył, ona początkowo trzymała go na dystans. W 2007 roku zdecydowali się na szalony krok i ślub w Las Vegas. "Pojechaliśmy tak, jak staliśmy, do White Wedding Chapel (tam, gdzie ślub brała Britney Spears) – w klapkach, ja w sukience plażowej, a Rafał w takich strasznych gaciach w kwiatki z basenu. Podjechaliśmy do okienka, bo nie mogliśmy znaleźć parkingu. Pani nas zapytała, czy bierzemy Drive Thru Marriage, czy w środku? Zdziwiliśmy się: 'Drive Thru Marriage tak jak McDonald, przez to okienko?' - opowiadała aktorka w rozmowie z "Vivą!". Rok później wzięli jednak ślub kościelny. Obecnie wychowują córkę Zofię i syna Antoniego. W 2018 roku przeżyli trudne chwile w związku z chorobą aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Lenska na spacerze z rodziną

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński pokazali zdjęcia ze ślubu. Świętują 15. rocznicę

Rafał Cieszyński pięć lat temu poinformował na Instagramie, że jego żona przeszła operację mózgu. Alżbeta Lenska zemdlała podczas prób w teatrze. Okazało się, że przyczyną był tętniak. Na szczęście wszystko skończyło się pozytywnie. Aktorka musiała przejść długą rehabilitację, jednak wróciła do zdrowia. Po tych wydarzeniach, a także z okazji dziesiątej rocznicy ślubu odnowili przysięgę małżeńską.

Teraz Lenska i Cieszyński świętowali już 15. rocznicę ślubu. Pokazali archiwalne zdjęcia z ceremonii. Dokładnie 28 sierpnia 2007 roku pobrali się w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

"15 lat temu…" - napisał aktor na Instagramie. Jego żona dodała: "No i BAM właśnie pykło 15 lat". W komentarzach fani składają im życzenia. "Samych cudowności i siły w pokonywaniu tych gorszych chwil", "Gratulacje, dużo miłości, miło się na was patrzy" - czytamy. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.