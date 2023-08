Jolanta Kwaśniewska została zaproszona przez Rafała Trzaskowskiego na Campus Polska Przyszłości, gdzie wystąpiła u boku m.in. Olgi Tokarczuk czy Martyny Wojciechowskiej, ale nie tylko. Wzięła udział w panelu "Dwie twarze samotności - samotność starszych, samotność młodszych" obok Andrzeja Seweryna, Teresy Lipowskiej i Jakuba B. Bączka. Po zakończeniu panelu odpowiadała na pytania publiczności. Jedno z nich dotyczyło tego, jak sama radziła sobie z samotnością, gdy była pierwszą damą. Wtedy ujawniła zaskakujące fakty z przeszłości.

Jolanta Kwaśniewska odkryła, że w jej domu był podsłuch. Bała się rozmawiać przez telefon

Jolanta Kwaśniewska nie ukrywała, że w czasie prezydentury męża doświadczyła wielu trudnych momentów i samotności. W tym czasie jej córka miała 14 lat i czasem udało im się razem "coś zjeść, zamienić kilka słów". "(...) Jak wracałam, chciałam móc się wypłakać mężowi, opowiedzieć, co się stało" - wyznała. Wróciła też wspomnieniami do 1995 roku, gdy jej mąż brał udział w kampanii prezydenckiej, jednocześnie przeżywając żałobę po zmarłej matce. Dla Jolanty Kwaśniewskiej był to wyjątkowy trudny moment, w którym na dodatek nie mogła okazywać żadnej słabości. Czara goryczy jednak się przelała, gdy odkryła, że w jej domu jest podsłuch.

Zaprosiłam do domu firmę, która stwierdziła, że mamy podsłuch. Na szybie w moim gabinecie założono laserowy podsłuch. Gdy szłam do lekarza, mówiłam mu, żeby do mnie nie dzwonił. Oferowałam, że sama podjadę po moje wyniki - powiedziała.

To nie jest pierwszy raz, gdy Jolanta Kwaśniewska wspomniała o podsłuchu w domu. Zrobiła to też w rozmowie z Michałem Olszańskim podczas audycji "W cztery oczy". "Dopiero po czasie się zorientowałam, że mieliśmy założony podsłuch, w 1995 roku. To było ohydne! Pomyślałam: 'Boże, po co nam to?'" - wyznała wtedy.