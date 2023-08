Syn Kayah i Rinke Rooyensa ma już 24 lata. Zaskakujące, jaką drogę wybrał

Kayah i Rinke Rooyens jeszcze jakiś czas temu uchodzili za małżeństwo doskonałe. Połączyło ich gorące uczucie, czego owocem okazał się syn Roch. To jedyne dziecko byłych małżonków, którzy nawet po rozwodzie utrzymują dobre relacje. 24-letni mężczyzna nie poszedł jednak w ślady żadnego ze znanych rodziców. Wybrał zupełnie inne życie i zdaje się, że nie żałuje tej decyzji.

Zobacz wideo Rinke Rooyens zrobił niespodziankę Joannie Przetakiewicz

Roch Rooyens nie jest już małym chłopcem. Ma 24 lata i wyrósł na niezłego przystojniaka

Nie jest tajemnicą, że Roch Rooyens wychowywał się głównie u boku mamy. Kayah zawsze znajdowała dla niego czas i była praktycznie na każde zawołanie. Chłopak mógł jednak liczyć także na tatę, który pomagał mu, jak tylko mógł. Słodki młodzieniec wyrósł już na niezłego przystojniaka i z pewnością skradł niejedno serce. Roch ma obecnie 24 lata i stroni od świata show-biznesu. Najczęściej zobaczyć go można w mediach społecznościowych swoich rodziców. Trzeba przyznać, że jest bardzo fotogeniczny.

Kayah i Rinke Rooyens rozstali się lata temu. Zawsze jednak było dla nich ważne dobro syna

Przed laty Kayah i Rinke Rooyens tworzyli jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Zakochani poznali się na planie programu "To było grane". Niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło. W sierpniu 1998 roku powiedzieli sobie oficjalnie "tak" i przypieczętowali swój związek. Małżeństwo ostatecznie nie przetrwało i w 2002 roku doszło do separacji. Głośno mówi się o tym, że decyzja ta podjęta została ze względu na dobro Rocha. Do rozwodu doszło w 2010 roku. Byli partnerzy mimo rozstania wciąż mają ze sobą świetny kontakt i doskonale się dogadują. Kayah pojawiła się nawet na kolejnym ślubie swojego byłego męża i nie miała z tym żadnego problemu. Widać, że dla Kayah i Rinke Rooyensa dobro syna to sprawa nadrzędna. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

