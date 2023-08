Katarzyna Nosowska, która na scenie i w show-biznesie istnieje już od ponad 30 lat, dziś doskonale wie już, ile i co na swój temat chce zdradzać mediom. Wokalistce zdarza się opowiadać publicznie o życiu prywatnym, ale za jego kulisy zaprasza dziś stosunkowo rzadko. Rozstanie z ojcem jej syna, Mikołaja Krajewskiego, do teraz owiane jest tajemnicą. Dlatego tym bardziej zaskakujący był fakt, że kilka lat później wraz z nowym partnerem Nosowska opowiadała w prasie o ślubnych przygotowaniach.

Szczegóły związku z Adamem Krajewskm. Katarzyna Nosowska do dziś zachowuje dla siebie

Katarzyna Nosowska wokalistką zespołu Hey została w 1992 roku. Grupa osiągała sukces za sukcesem, podbijając polską scenę muzyczną, a wokół Nosowskiej rosło coraz większe zainteresowanie. Artystka nie czuła jednak potrzeby, aby uzewnętrzniać się w mediach na temat życia prywatnego i skrupulatnie jego szczegóły zatrzymywała dla siebie. Jeszcze w latach 90. poznała perkusistę Adama Krajewskiego, z którym stworzyła związek. Para w 1996 roku doczekała się syna Mikołaja. Relacja z Krajewskim nie przetrwała próby czasu, jednak w mediach próżno szukać informacji o burzliwym rozstaniu. Nosowska przez lata milczała na ten temat, jednak w 2022 roku o sytuacji rodzinnej opowiedział jej syn.

Jeśli miałbym tę możliwość, że rodzice by do siebie wrócili, to myślę, że straciłbym wiele osób, które zyskałem dzięki tej relacji. Niby nie miałem życia z obydwoma rodzicami w domu, ale i tak żyłem z nimi, tylko że na dwa domy i miałem czwórkę rodziców - wyznał Mikołaj w programie "Miasto kobiet".

Wiele wskazuje na to, że Katarzyna Nosowska i Adam Krajewski rozstali się w bardzo dobrych relacjach. W maju 2023 roku z okazji 27. urodzin syna wokalistka zrobiła wyjątek i zamieściła zdjęcie, na którym pozuje wraz z byłym partnerem i Mikołajem. "Kocham was ponad wszystko i chciałbym być choć w połowie takim rodzicem (kiedyś), jakich mam ja" - napisał w komentarzu syn pary.

Planowany ślub, okładka i rozstanie

Po rozstaniu z Adamem Krajewskim Katarzyna Nosowska zaczęła spotykać się z aktorem Redbadem Klynstrą. Jak wynika z relacji aktora, relacja pary budziła ogromne zainteresowanie mediów, a telefony od dziennikarzy nie przestawały dzwonić. Aby ukrócić spekulacje, zakochani zgodzili się więc opowiedzieć o uczuciu i planowanym ślubie w wywiadzie dla magazynu "Elle".

Menadżer Kasi powiedział, że telefon zamilknie, jak zgodzimy się choć na małą porcję zwierzeń. Zrobiliśmy to. Opowiedzieliśmy o swoim związku w kolorowym miesięcznik - mówił Klynstra w rozmowie z Plejadą w 2004 roku.

Redbad Klynstra KAPiF

W lutym 2000 roku do kiosków trafiło wydanie "Elle" ze wspólnym wywiadem pary i sesją zdjęciową. "Byliśmy na wieczorze panieńskim" - można przeczytać na okładce miesięcznika. Czas mijał, a szumnie zapowiadany ślub cały czas nie dochodził do skutku. Kilka miesięcy po wspólnej sesji Nosowska w rozmowie z Interią tłumaczyła, że chwilowo żadne z nich nie ma czasu, aby skupić się na organizacji wesela.

Takie plany faktycznie występują obecnie w przyrodzie, ale okazało się, że afera związana ze ślubem jest zbyt duża, żebym mogła się teraz na tym skupić. Mam w tej chwili nową płytę, koncerty i różne inne akcje. Redbad też jest zajęty - stwierdziła.

Z czasem okazało się, że upublicznienie związku, opowiadanie o miłości i planach, choć z pewnością zadowoliło dziennikarzy, stało się gwoździem do trumny dla ich relacji. Klynstra, we wspomnianym wcześniej wywiadzie z Plejadą, przyznał, że "coś się między nimi wypaliło". Nosowska z kolei długo nie chciała komentować sprawy. Po latach przyznała jednak, że całej tej sytuacji bardzo żałuje i nie popełni już podobnego błędu.

Okładka w kolorowym magazynie, relacja z wieczoru panieńskiego, a potem bolesne rozstanie. Zaczynam przypuszczać, że związki opowiedziane w prasie kończą się wraz z wyczerpaniem nakładu. Drugi raz tak nie chcę - wyznała w "Vivie!".

Katarzyna Nosowska jest od lat z tym samym mężczyzną

W 2001 roku Katarzyna Nosowska zaczęła spotykać się z gitarzystą zespołu Hey Pawłem Krawczykiem. Związek pary trwa już ponad 20 lat, ale relacja była burzliwa i przeszła wiele trudnych momentów. Krawczyk zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, a w krytycznym momencie para na pewien czas się rozstała. Udało im się jednak poukładać życie na nowo i w 2018 roku Nosowska i Krawczyk zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu. Para wzięła cichy, kameralny ślub w Las Vegas, o czym wokalistka poinformowała na Instagramie już po fakcie, prezentując fanom zdjęcie z obrączką na palcu. "Po 17 latach, po przejściach" - podpisała post.

A przejść para rzeczywiście miała sporo. Rok po ślubie Nosowska wyznała, że zgodziła się wybaczyć ukochanemu zdradę, choć myślała, że nigdy nie będzie do tego zdolna. W rozmowie, która ukazała się na łamach "Pani", wokalistka opowiedziała, że jest dumna z faktu, iż nie okazała się małostkowa. "Nie drapię ran, chcę widzieć przyczyny: dlaczego mnie to spotkało, jakie zdarzenia prowadziły do kulminacyjnego momentu, kiedy pojawia się osoba trzecia. Jaka jest moja odpowiedzialność?" - stwierdziła. Nosowska dodała także, że perfekcyjne, wyidealizowane uczucie, które można zobaczyć w filmie, to fikcja. "Często nam się zdaje, że miłość jest najwspanialsza, kiedy się wszystko wspaniale układa (...). Tak jest w kinie" - podsumowała. Więcej zdjęć Katarzyny Nosowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.