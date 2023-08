"Gogglebox. Przed telewizorem" to jeden z najchętniej oglądanych produkcji TTV. W programieuczestnicy zasiadają przed ekranami i komentują to, co leci w telewizji. Ten nieskomplikowany format okazał się dla stacji strzałem w dziesiątkę i z sezonu na sezon przyciąga coraz większą publiczność. 28 sierpnia na antenie zadebiutowała 19. edycja show, a wraz z nią nowe twarze. Kim jest Lena i Mikołaj?

W 19. sezonie "Gogglebox" pojawili się nowi bohaterowie

Już od prawie dziesięciu lat polscy widzowie mogą oglądać "Gogglebox". Jednak przez ten czas zmieniała się obsada programu. Chociaż niektóre twarze towarzyszą show niemal od samego początku, to co sezon stacja stara się wprowadzić trochę urozmaicenia. Dlatego też premiery odcinków łączą się z przedstawieniem nowych bohaterów. Tak było i tym razem.

Fani programu mogli po raz pierwszy zobaczyć uczestników już w premierowym odcinku, który stacja wyemitowała w poniedziałek 28 sierpnia. Do stałej obsady dołączyła para z Warszawy - Lena Kaczmarek i Mikołaj Bielewski. Jak informuje portal cozatydzien.tvn.pl oboje mają po 21 lat. Ona pracuje w studio tatuażu, a on jest muzykiem heavy metalowym. Parę łączą przede wszystkim wspólne pasje. Uwielbiają razem podróżować, oglądać filmy i seriale czy słuchać muzyki. Oboje też są zafascynowani filozofią buddyjską.

Nowi uczestnicy skradną show? Fani wydali werdykt

Część bohaterów "Gogglebox" występuje w programie niemal od samego początku, dzięki czemu zyskali ogromną popularność. Sylwia Bomba doczekała się nie tylko rozmowy u Kuby Wojewódzkiego, ale także udziału w "Tańcu z gwiazdami". Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak biją rekordy zasięgów w mediach społecznościowych. Zresztą nie tylko oni. Nie będzie więc przesadą powiedzenie, że program TTV dla wielu był trampoliną dla sławy. Nic więc dziwnego, że castingi przyciągają sporo chętnych, a nowe twarze pojawiają się co sezon. Jednak od pierwszego odcinka do kariery jest długa droga, a wszystko zależy od odbioru.

Każdy nowy uczestnik musi liczyć się z surową oceną najwierniejszych fanów, których wymaganiom niełatwo sprostać. Przekonali się o tym wszyscy ci, którzy zniknęli z programu po jednym czy kilku sezonach. Jak będzie w przypadku Leny i Mikołaja? Wystarczy spojrzeć na komentarze w mediach społecznościowych. "Nie pasują do tego programu", "Z przykrością - ale nie… nie wpisali się totalnie w ten program", "Stara ekipa i tak najlepsza, nie wiem, po co dawane są nowe osoby, które i tak zaraz znikną i nikt o nich nie będzie pamiętał..." - czytamy na oficjalnym profilu "Gogglebox". Jednak nie wszyscy internauci byli tak negatywnie nastawieni. "Ale fajnie", "A ja uważam, że trzeba nowym dać szanse, bo co niektórzy ze starej ekipy są nudni np. bliźniaczki nic już fajnego i ciekawego nie wnoszą" - i takie opinie można było znaleźć. Myślicie, że Lena i Mikołaj jednak skradną serca publiczności? Ich zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.