Małgorzata Rozenek z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem wychowuje dwóch synów: 17-letniego Stanisława i 13-letniego Tadeusza. Z obecnym mężem Radosławem Majdanem doczekała się Henryka, który ma już trzy lata. Prezenterka jest bardzo rodzinną osobą i wolny czas spędza z bliskimi, co dokumentuje na Instagramie. Nie ukrywa też, że dużo pracuje po to, aby zapewnić synom jak najlepszą przyszłość. Kiedy wyśmiewano reklamę ręczników papierowych z jej udziałem, powiedziała, że dzięki temu może opłacić dzieciom najlepsze studia. Jej syn Stanisław chce się edukować we Francji, z czego nie do końca zadowolona jest jego mama.

Syn Małgorzaty Rozenek wyprowadza się z Polski

Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o tym, że trwają przygotowania do wyjazdu jej najstarszego syna na studia. Kiedy o tym mówiła, aż łamał jej się głos. Widać, że chociaż chce dla Stanisława jak najlepiej, rozłąka będzie dla niej bolesna.

Mój syn chce rozpocząć studia we Francji. Przygotowuje teraz swoją teczkę. Działamy wokół tego. On jest bardzo podekscytowany. I dużo bardziej szczęśliwy tą perspektywą niż jego mama.

Małgorzata Rozenek zapewniła, że zrobi wszystko, aby jej synowi jak najlepiej studiowało się za granicą. Dodała jednak, że nie zgodziła się na studia na uniwersytecie w Montrealu, o których również myślał Stanisław. "Myślał jeszcze o Montrealu. Ale nie zgodziłam się. To już jest za daleko! W obecnych czasach lot do Francji jest jak 20 lat temu przejechanie do innego miasta, więc tego się trzymam" - powiedziała. Zdjęcia Małgorzaty Rozenek i jej synów znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek z rodziną - Tajlandia Fot. @mrozenek