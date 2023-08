Wokół małżeństwa Hailey Bieber i Justina Biebera zawsze było dość głośno. Przede wszystkim ze względu na to, że krótko po rozstaniu z Seleną Gomez zdecydował się na rzekomo zaaranżowany ślub z modelką. Mówiono, że jeszcze przed ceremonią kanadyjski piosenkarz rozmawiał z byłą ukochaną i wyznawał jej miłość. Ostatnio coraz częściej dyskutuje się o czarnych chmurach nad relacją Bieberów, a tiktokerzy prześcigają się w wymyślaniu kolejnych teorii na ich temat.

Justin i Hailey Bieber rozwiodą się lada dzień. Wszystko przez wizę

Na TikToku krąży filmik, który tłumaczy teorię spiskową, jakoby rozwód Justina Biebera i Hailey Bieber miał nastąpić 13 września 2023 roku. Dlaczego? To właśnie wtedy mija równe pięć lat od zawarcia małżeństwa i jednocześnie moment, w którym Bieber może samodzielnie ubiegać się o wizę w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że Kanadyjczyk przed laty nie mógł wystąpić o przedłużenie pobytu, gdyż w 2014 roku został aresztowany za przekroczenie prędkości, będąc pod wpływem środków odurzających i nie mając przy tym ważnego prawa jazdy. Według amerykańskiego prawa, osoba z postawionymi zarzutami nie może ubiegać się o przedłużenie pobytu w kraju.

Rozwiodą się w przyszłym miesiącu. To najbardziej szalona teoria spiskowa. Odliczamy już dni do ich rozwodu 13 września 2023 roku. (...) Teoria głosi, że Justin wykorzystuje Hailey jako swoją wizę. W 2018 roku jego wiza wygasła i przez to, że miał postawione zarzuty, nie mógł aplikować o nową - tłumaczy Tiktoker.

Dowodów na nieuchronny rozwód Bieberów jest więcej

Tiktoker przypomniał także, że w maju 2018 roku Gomez i Bieber wrócili do siebie. Według teorii, Bieber próbował się wtedy oświadczyć piosenkarce, która szybko zorientowała się, jakie ten ma motywy. Zaledwie dwa miesiące później był już zaręczony z Hailey. Co więcej, internauta zwraca także uwagę na tekst piosenki utworu "Pop Star". "Ariana, Selena, my visa" - słyszymy w tekście, po czym w teledysku pojawia się Hailey. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.