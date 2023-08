Agnieszka Chylińska z całą pewnością należy do grona kobiet, które cenią sobie życie prywatne. Piosenkarka często zamieszcza coraz to nowsze treści w mediach społecznościowych, lecz dotyczą one przede wszystkim spraw zawodowych. Każda więc informacja dotycząca rodziny czy związków wokalistki jest na wagę złota. Wiadomo, że małżeństwo z pierwszym mężem nie było tak bajkowe, jak mogłoby się wydawać. Chylińska, której na scenie nie brakuje pewności siebie, to zdecydowanie typ zazdrośnicy.

Taką żoną była Agnieszka Chylińska. Małżeństwo z Krisem Krysiakiem nie przetrwało

Wydawać by się mogło, że Agnieszka Chylińska i Kris Krysiak to para doskonała. Temperamentna wokalistka zakochała się w menadżerze wytwórni Sony Music Polska i w 2002 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Uczucie wydawało się być naprawdę gorące i początkowo nic nie zwiastowało tego, że związek się rozpadnie. W jednym z wywiadów piosenkarka wyznała, że bywa zazdrosna o swojego męża. Okazuje się, że w życiu prywatnym jest zupełnie inna niż na scenie.

Jestem o niego zazdrosna. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie Krzysiek mówi: "Mam dość pizzy, może byś coś ugotowała?". Gdyby ktoś wcześniej powiedział coś takiego, odparowałabym: "Natychmiast won!". A teraz kupiłam sobie książkę kucharską i gotuję. Krzysiek pyta, czy będzie już obiad. A ja: "Siadaj, ziemniaczki już dochodzą" - opowiedziała Agnieszka Chylińska w rozmowie z magazynem "Viva!".

Małżeństwo Chylińskiej i Krysiaka to już przeszłość. Nie było tak kolorowo, jak większość z nas myślała

Agnieszka Chylińska i Kris Krysiak podjęli trudną, lecz bardzo odpowiedzialną decyzję o rozstaniu. Szczęście nie trwało długo. Do rozwodu doszło po sześciu latach związku i 16 miesiącach małżeństwa. Dokładny powód takiego obrotu sprawy nie jest znany i prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie na jaw. Pierwszy mąż wokalistki odszedł ze świata mediów i obecnie skupia się na rozwoju duchowym. Twierdzi, że przynosi mu to więcej satysfakcji.

Zrozumiałem, że potrzebuję dużo więcej spokoju. Praca w show-biznesie tego mi nie dostarczała. Dziś pomagam innym odnaleźć równowagę. Poziom energetyczny na każdym kroku jest tak intensywny, że nie jesteśmy w stanie tego pędu zobaczyć z dystansu. Udaje się to często dopiero podczas medytacji, czy innej formy bycia ze sobą - wyznał pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej w rozmowie z Plejadą.

Agnieszka Chylińska Fot. AKPA