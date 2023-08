Monika Richardson, która od kilku miesięcy jest singielką, mówi w nowym wywiadzie, że przeraża ją samotność na starość. Była gwiazda telewizji teraz z powodzeniem prowadzi własną szkołę językową. Ale już wymyśliła sobie, czym mogłaby się w przyszłości zająć, by nie odczuwać braku partnera i czuć się kochana i spełniona. Jeśli jej plan się powiedzie, dziennikarka wyprowadzi się z Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson wróciła do nazwiska pierwszego męża. Jego reakcja? WOW

Monika Richardson będzie pracować w domu dziecka? Chciałaby przytulać niekochane dzieci

Monika Richardson skupia się teraz na samorozwoju i rzeczach, na które nie zawsze miała czas. Uprawia jogę, chodzi na masaże, medytuje i nadrabia zaległości kulturalne i duchowe. Poza tym pracuje nad zmianą stosunku do pieniędzy, bo dotychczas nie umiała oszczędzać. Powrotu do telewizji w jej planach nie ma. Zamiast tego dziennikarka myśli o zaangażowaniu się w życie jakiegoś domu dziecka poza granicami Polski.

Chciałabym być z kimś, kto będzie mi bliski. Ale też rozważam myśl, że mogę zostać sama. Ostatnio pomyślałam sobie, że mogłabym wyjechać do Hiszpanii i tam zatrudnić się w domu dziecka. Są takie ośrodki, które pozwalają ludziom przychodzić i przytulać niekochane dzieci. Mogłabym być takim "przytulaczem" - mówi Monika Richardson w nowym "Twoim imperium".

Póki co Richardson skupia się na tym co tu i teraz, bo wyprowadzka z kraju kosztowałaby ją poważne przemeblowanie życia. Czym więc będzie zajmowała się w bliższej przyszłości? "Mam jeszcze wiele spraw do załatwienia. Syn wyjechał na trzy miesiące do Stanów do pracy, a potem wróci i chce skończyć studia. Córka zaczyna studia za granicą, potrzebuje mojego wsparcia, również finansowego. A ja chciałabym napisać książkę o dzieciach autystycznych" - zdradza Monika.

Jest w kontakcie z byłym. Wszystko przez psa

Monika Richardson zdradziła też, że zachowuje teraz kontakt z byłym partnerem, Konradem. Pomaga im w tym ich wspólny pupil. "Jesteśmy w dobrych relacjach. Mamy wspólnego psa i wymieniamy się opieką nad nim" - dodaje. Przypomnijmy, że Monika Richardson w związek z Konradem Wojterkowskim weszła niedługo po rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim. Wszystko wskazywało na to, że relacja prezenterki z przedsiębiorcą jest bardzo udana. Niestety, na początku maja na Instagramie pojawiło się smutne oświadczenie pary. Ze słów biznesmena wynikało, że rozstali się głównie przez problemy z finansami. Ich związek przetrwał niespełna dwa lata. Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Monika Richardson Kapif.pl