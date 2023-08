Współczesne odsłony sagi "Kogel-mogel" nie spotykają się już z takimi pozytywnymi recenzjami, jak dwie części z końcówki lat 80. Fani Katarzyny Skrzyneckiej dają teraz w internecie wyraz swojego niezadowolenia, że ich ulubienica weszła niedawno na plan piątej części. Niektórzy pozwalają sobie stwierdzić, że przygody znanych bohaterów, do których dołączyło wiele nowych postaci, to już nie komedia, a dramat. Jeden z obserwatorów aktorki pod postem, w którym informuje o powrocie na plan, pozwolił sobie zadać jej prywatne pytanie. Odpowiedź twierdząca mogłaby chyba według niego wytłumaczyć jej udział w kolejnej części filmu.

Katarzyna Skrzynecka musi spłacać kredyt. Wzięła go w 2000 roku

Póki co powrót na plan "Kogla-mogla" wzbudza zachwyt tylko w ekipie, która zaczęła promować produkcję w swoich mediach społecznościowych. Fani aktorów zdają się uważać, że nowa część słynnej sagi jest niepotrzebna. "Żeby taką fajną babką być i na takie dno aktorskie upaść. Tak z widza kpić. Dlaczego pani Kasiu? Kredyt we frankach jest?" - zapytała dociekliwa internautka i doczekała się odpowiedzi Skrzyneckiej. Co ciekawe, twierdzącej.

Jest. Od 23 lat. Na brak pracy na szczęście nie narzekam, a każdą powierzoną mi rolę staram się zagrać najlepiej, jak potrafię. Pozdrawiam - odpisała Katarzyna Skrzynecka.

Co wydarzy się w piątej części serii "Kogel-mogel"?

Katarzyna Skrzynecka w nowych częściach "Kogla-mogla" wciela się w Marlenkę - żonę Piotrusia (Maciej Zakościelny), którym w oryginalnych wersjach filmu opiekowała się Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska). Wiadomo, że tym razem to właśnie syn Wolańskich i jego starsza o dziesięć lat żona będą w centrum wydarzeń. Po pierwszych zdjęciach z planu można odnieść wrażenie, że w ich życiu pojawi się dziecko. "Możemy zdradzić tylko tyle, że życie naszych filmowych bohaterów zmieni się na jeszcze bardziej 'luksusowe', a wraz z nim ilość nieoczekiwanych zmian i perypetii uczyni je głównym wątkiem wraz z nieodłączną mamuńką/teściową z Ameryki. Pomimo wyższych aspiracji do elegancji i statusu, jedno nie zmienia się na pewno: mentalność i gust do ilości złota i markowych rzeczy" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka pod nowymi zdjęciami z planu. Więcej zdjęć aktorki znajdziesz w galerii na górze strony. Obejrzycie nową część filmu?

Katarzyna Skrzynecka na premierze 4. części filmu 'Kogel-mogel' Fot. Kapif.pl