Daria Zawiałow próbowała swoich sił w programach typu talent show. Pojawiła się w "Mam talent!" oraz w dwóch edycjach "X Factora". W pierwszym z nich dostała się do półfinałów, a w kolejnym dotarła do finałowej dwunastki. Mimo że nie wygrała żadnego z show, udało jej się osiągnąć sukces w branży muzycznej. Teraz może pochwalić się kolejnym wyróżnieniem na nieco innym polu. Piosenkarka została pierwszą ambasadorką Yves Saint Laurent Beauty w Polsce. Dołączyła do elitarnego grona, w którym znajdują się m.in. Dua Lipa i Zoë Kravitz.

Daria Zawiałow została ambasadorką marki YSL: Nie wierzę, że to piszę

Daria Zawiałow pozytywną informacją pochwaliła się na Instagramie. "Nie wierzę, że to piszę. Zostałam pierwszą polską ambasadorką marki YSL Beauty. Na świecie jest 23 ambasadorów - w tym od dziś ja! Moi najbliżsi wiedzieli, że współpraca z Yves Saint Laurent Beauty była moim marzeniem od lat, dlatego że wyjątkowo utożsamiam się z tą marką - ze stylem, wizją, estetyką. Niemniej o ambasadorstwie nawet nie śniłam. YSL - tak bardzo cieszę się na tę przygodę z wami! Całe wakacje czekałam, żeby wam to zdradzić" - napisała. Zdjęcia Darii Zawiałow znajdziecie w galerii na górze strony.

Chociaż Daria Zawiałow dziś cieszy się dużą popularnością, koncertuje, a na koncie ma trzy albumy studyjne, przy okazji promocji ostatniego, przyznała, że życie artystów wcale nie wygląda tak, jak wiele osób sobie wyobraża. Przy okazji ujawniła, jak mieszka.

Wydaje mi się, że część społeczeństwa uważa artystów za multimilionerów, którzy całymi dniami wylegują się w swoich wielkich willach, albo na rajskich wyspach Mieszkam na 64 m kw. i nie mam lokaja - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

