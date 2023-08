Dereszowska spełniła marzenie o swoim azylu. Tak wygląda jej taras w mazurskim domu

Trzy lata temu Anna Dereszowska kupiła dwa domy na Mazurach. Jeden z nich miał być dla niej oazą spokoju i miejscem, gdzie ucieka od zgiełku miasta. Drugi zaś to inwestycja, którą aktorka postanowiła wynajmować turystom. Rok temu udało jej się ukończyć prace wykończeniowe nad wymarzonym gniazdkiem, a co za tym idzie - również taras, który jest jej "azylem".

Anna Dereszowska ma piękny dom na Mazurach. Oto jej taras

Rok temu Anna Dereszowska pochwaliła się spełnionym marzeniem. "Nie mogę się nacieszyć, że nareszcie mamy wokół naszego mazurskiego domu taras. Wiem, że to takie przyziemne, małe marzenie, ale tak długo na to czekaliśmy! Pogoda nam sprzyja, więc nasze wiejskie życie toczymy głównie na zewnątrz. A o poranku - wychodząc boso przed dom i wdychając zapach lasu, który budzi się do życia, przypominam sobie, że mimo wszystkich perturbacji po drodze - spełniliśmy marzenie o naszym azylu, w którym odpoczywamy jak nigdzie indziej. Nasze kochane Mazury" - pisała wtedy na Instagramie.

Taras Dereszowskiej to azyl dla całej rodziny

Aktorka skąpana w słońcu pozowała wówczas na drewnianym tarasie, wokół którego rozciągał się pas zieleni - drzew i krzewów. Jak pokazywała na zdjęciach, na taras można wyjść przez ogromne szklane drzwi. Dziś wiadomo, że Dereszowska ma tam również miejsce, gdzie może się popluskać wraz z dziećmi. Nie wygląda to na basen, a raczej na jacuzzi, w każdym razie z pewnością jest to idealny pomysł na spędzanie gorącego, letniego dnia. Więcej zdjęć Anny Dereszowskiej i jej cudownego tarasu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.