Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina opublikowali na Instagramie romantyczne nagranie z sadu, na którym czule się obejmują. W materiale ukochana sportowca ma brzuch zasłonięty obszerną bluzą i w komentarzach od razu posypały się gratulacje w związku z ciążą. Para oficjalnie nie potwierdziła tych informacji, ale z najnowszego wpisu byłej partnerki piłkarza jasno wynika, że podejrzenia obserwatorów są słuszne. Magdalena Stępień napisała, że już dawno wie o ciąży nowej partnerki ojca jej tragiczne zmarłego syna i poprosiła, aby nie nagabywać jej informacjami dotyczącymi jego prywatnego życia, którego nie jest już częścią.

Magdalena Stępień zwróciła się z apelem do fanów. Potwierdziła ciążę partnerki Rzeźniczaka

Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie obszerny apel do fanów i poprosiła ich o nieinformowanie jej o tym, co dzieje się w życiu jej byłego partnera. Podkreśliła, że od ich rozstania minęły już dwa lata i nie chce być już łączona z Rzeźniczakiem. Zdradziła też, że już od dawna wiedziała o ciąży jego obecnej żony. Mimo że para oficjalnie nie ogłosiła tej nowiny, trudno nie traktować słów modelki jako potwierdzenia przypuszczeń fanów o ciąży.

Proszę was, nie piszcie mi wiadomości, że nowa partnerka mojego ex jest w ciąży. Ja to wiem od dawna... Nie chcę być kojarzona z nikim z ich otoczenia! Przestańcie mnie informować o tym co robią i co dzieje się w ich życiu. Taka prośba! - napisała na Instagramie.

Stępień podkreśliła, że skupia się teraz na relacji z ojcem. Modelka nie widziała go przez większość swojego życia, a teraz na nowo odbudowują relacje. "W sercu nigdy do końca nie wierzyłam, że kiedykolwiek jeszcze dany będzie nam ten wspólny kontakt. Nigdy nie pomyślałabym o takim zwrocie sytuacji po tylu latach. Dziś widzimy się po raz pierwszy po 25 latach. To, co czuję, ciężko na tę chwilę opisać słowami, dlatego resztę zostawię na później" - poinformowała na Instagramie.

Ja mam teraz swoje cuda w życiu. Spędzam cudowny czas z moim tatą! Minęło już dwa lata od naszego rozstania, a ja nadal jestem kojarzona z moim ex! Nie chcę! Nasze drogi rozeszły się już dawno temu! Chcę wypowiedzieć głośne STOP. Koniec łączenia mnie z moim ex - zaapelowała do fanów.

Magdalena Stępień odniosła się do kontrowersyjnego wywiadu Rzeźniczaka

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się kiedy modelka była jeszcze w ciąży. O ich relacji zrobiło się głośno w mediach za sprawą publicznego prania brudów i walki o życie ich synka Oliwiera, który odszedł rok temu po przegranej walce z nowotworem. W jednym z ostatnich wywiadów Jakub Rzeźniczak odniósł się do związku z Magdaleną Stępień. U Żurnalisty padło wiele przykrych słów na temat jego byłej partnerki. Modelka długo milczała, ale pod koniec lipca otworzyła się w wywiadzie na kanale Małgorzaty Ohme. "Milczę i cierpię wewnątrz, pewne rzeczy zostawiam dla siebie i nie komentuje, bo nie ma to sensu. Taka walka może trwać latami, ja coś powiem, on coś powie i będziemy całe życie się przepychać. Będziemy mieć swoje dzieci, rodziny... On już ma. Czy chcemy, żeby te dzieci czytały takie przepychanki? Ja nie potrzebuję wyciągać brudów z przeszłości, żeby komuś zaszkodzić" - podkreśliła. Więcej przeczytasz tutaj.