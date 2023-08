Joanna Lazar była uczestniczką czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją w parę z Adamem, ale ich związek rozpadł się jeszcze przed zakończeniem programu. Rozstali się z inicjatywy uczestnika, który zażądał od partnerki rozwodu. Po zakończeniu show Joanna szczęśliwie się zakochała i założyła rodzinę, a w styczniu 2022 roku powitała na świecie córkę. "4350 gramów miłości" - napisała na Instagramie. Wygląda na to, że dziewczynka będzie miała rodzeństwo. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu właśnie zdradziła, że spodziewa się kolejnego dziecka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar spodziewa się kolejnego dziecka

Córka Joanny Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w styczniu skończyła rok. "07.01.2022 - od tego momentu nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Z każdym dniem poznajemy siebie na nowo, uczymy się czegoś nowego. Dużo miłości, szczęścia, bliskości, radości, a to dopiero rok. Jeszcze wiele przed nami" - napisała z okazji urodzin Zosi na Instagramie. Z pewnością przed uczestniczką ślubnego eksperymentu jeszcze wiele wyzwań, bo właśnie okazało się, że spodziewa się kolejnego upragnionego dziecka. Radosną wiadomością podzieliła się w mediach społecznościowych i przyznała. Z tej okazji pokazała urocze nagranie, na którym widać zdjęcie USG trzymane przez małe rączki jej małej córeczki. Pod postem od razu posypały się gratulacje.

Czy wierzycie w cuda? My od pewnego czasu tak, ponieważ niemożliwe stało się możliwe. Przedstawiamy wam nasz cud. Czekamy na ciebie - napisała Joanna na Instagramie.

Joanna Lazar niedawno trafiła do szpitala. "Nasze życie stanęło w miejscu"

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w lutym 2023 trafiła nagle do szpitala. W mediach społecznościowych mówiła o trudnej diagnozie, ale nie chciała więcej zdradzać na temat choroby. "Nasze życie po usłyszeniu mojej diagnozy stanęło w miejscu. Może los chciał, abym się na jakiś czas zatrzymała?" - napisała w jednym z wpisów. W marcu otworzyła się na temat pobytu w szpitalu i poinformowała, że jej choroba jest wyleczalna, ale nie jest gotowa jeszcze o tym mówić. "Dopytujecie mnie, na co zachorowałam. Nie mówię, ponieważ psychicznie nie jestem w stanie o tym opowiadać. Z czasem jak sobie wszystko poukładam w głowie, to opowiem o chorobie, która mnie dopadła. Choroba jest straszna, ale w dzisiejszych czasach, przy długotrwałym leczeniu wyleczalna" - podkreśliła.