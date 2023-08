Ewa Kasprzyk w komedii "Kogel-mogel" wcielała się w Barbarę Wolańską, mamę Piotrusia. Obecnie kręcona jest piąta część filmu. Katarzyna Skrzynecka podzieliła się już zdjęciami z planu. W produkcji "Kogel-mogel 5, czyli Baby Boom!" zabraknie jednak postaci, którą grała Kasprzyk. Potwierdziła to sama aktorka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk ostro o Wersow: Nie rozumiem tej osoby

Ewa Kasprzyk nie pojawi się w "Kogel mogel 5"

Ewa Kasprzyk kilka dni temu opublikowała wymowne nagranie na Instagramie, na którym znajduje się ze swoją suczką Shakirą. Osoba będąca poza kadrem pyta: "O, kręcicie kogla?". Aktorka odpowiada jednak: "Zapomnij!". "Super Express" zapytał Ewę Kasprzyk o to, czy zobaczymy ją w kolejnej części filmu. Odpowiedziała krótko:

"Kogel-mogel" będzie bez Wolańskiej.

Ilona Łepkowska, scenarzystka filmu, w rozmowie z Plejadą w 2020 roku wyznała, że Ewa Kasprzyk nie była zadowolona z tego, że z trzeciej części produkcji usunięto sporo scen z udziałem aktorki. Dodatkowo miała sama nalegać, żeby je nakręcono. "Wiem, że Ewa była rozczarowana tym, że było jej mało w filmie i że wycięliśmy niektóre sceny z jej udziałem. Ale szczerze mogę powiedzieć, że usunęliśmy te sceny, które ona sama w pewnym sensie wymusiła na reżyserze. Od początku nie byłam do nich przekonana. Reżyser prosił mnie, żeby je nakręcić. Zgodziłam się, obejrzałam to i stwierdziłam, że nie są potrzebne w filmie. Byłam producentem, więc miałam do tego prawo. Poza tym nie tylko mi te sceny się nie podobały. Tyle w tej sprawie" - mówiła. Zdjęcia Ewy Kasprzyk, a także nowe ujęcia z planu "Kogla-mogla 5" znajdziecie w galerii na górze strony.