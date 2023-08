Serial "Hannah Montana" to jedna z najpopularniejszych produkcji Disneya. To dzięki roli głównej bohaterki Miley Cyrus stała się nastoletnią idolką widzów. Co po latach od zakończenia emisji słychać u gwiazd grających w serialu? Odtwórczyni roli Hannah właśnie wydała nowy singiel "Used To Be Young", który zadebiutował na platformach streamingowych 25 sierpnia. Utwór po trzech dniach w serwisie YouTube zdobył już ponad dziesięć milionów wyświetleń, więc wokalistka z pewnością może świętować sukces. Jak się okazuje, mniej optymistycznie dzieje się u znanego z serialu Mitchella Musso, który w serialu grał Olivera Okena. Fotka celebryty z komisariatu policji właśnie pojawiła się w sieci.

Idol nastolatek z serialu "Hannah Montana" aresztowany. Poszło o paczkę chipsów

Mitchell Musso już nie raz pojawiał się na łamach brukowej prasy w związku z nadużywaniem substancji odurzających. W 2011 roku wyleciał z obsady serialu Disney'a "Para królów" po tym jak aresztowano go za prowadzenie pojazdu pod wpływem. 32-latek nie nauczył się jednak na swoich błędach i znowu trafił do aresztu. Jak donosi "USA Today" wszystko przez... kradzież chipsów.

Aktor miał ukraść pożywienie z hotelu w stanie Teksas i wdać się w awanturę z pracownikami, kiedy został upomniany, że powinien uiścić za nie opłatę. Policja, która została wezwana na miejsce zdarzenia, aresztowała go za drobną kradzież i nietrzeźwość w miejscu publicznym. Aktor spędził noc w areszcie i wyszedł na wolność po wpłaceniu tysiąca dolarów kaucji. Zdjęcie z tej feralnej nocy z pewnością zapamięta na długo.

Mitchell Musso zaczął karierę już jako dziecko

Mitchel Musso w serialu "Hannah Montana" występował w latach 2006-2011. Przygodę z produkcją zaczął jako 15-latek, ale co ciekawe nie był to jego debiut. Już jako ośmiolatek po raz pierwszy pojawił się przed kamerą. Ma za sobą m.in. role w filmie Disneya "Life is Ruff" i "Zabójcza plaża". Mussso zajmował się także dubbingiem.