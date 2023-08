Ruszyły zdjęcia do piątej (!) już części kultowej serii z cyklu "Kogel-mogel". Tym razem akcja ma skupić się na Piotrusiu (Maciej Zakościelny) i jego nowobogackiej żonie Marlenie (Katarzyna Skrzynecka). W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że tym razem na ekranie zabraknie Ewy Kasprzyk, która w poprzednich seriach grała Wolańską znaną z kultowych powiedzonek. To jednak nie decyzja Ilony Łepkowskiej, czyli autorki scenariusza poprzednich odsłon słynnego filmu. Plotek dowiedział się, że nową część napisał ktoś inny.

Ilona Łepkowska o Ewie Kasprzyk. "Obraziła się na nie wiadomo co"

Plotek dowiedział się, że Ilona Łepkowska nie napisała scenariusza do piątej części "Kogla-mogla", która będzie miała przydomek "Baby Boom". Słynna scenarzystka potwierdziła nam tę informację. Na nasze pytanie dlaczego porzuciła swoje "dziecko", skwitowała to bardzo wymownie. - Nie chciało mi się. To są wewnętrzne ustalenia między mną a Tadeuszem Lampką i nie będę ich zdradzać - wyznała Plotkowi Ilona Łepkowska. Ostatnio fani serii, po tym, jak okazało się, że zabraknie w niej Ewy Kasprzyk, oskarżali scenarzystką w internecie o jej zwolnienie. Jak widać na wyrost i niesłusznie.

Ewa Kasprzyk obraziła się na nie wiadomo co. Z tego, co słyszałam, to była przewidziana w pierwszej wersji scenariusza, którego nie pisałam. Co się tam teraz dzieje, to nie wiem - dodała Ilona Łepkowska w rozmowie z Plotkiem.

Kulisy pretensji Ewy Kasprzyk do kontynuacji "Kogla-mogla"

Skąd niechęć Ewy Kasprzyk do kontynuacji "Kogla-mogla"? W 2020 roku, po premierze trzeciej części, aktorka nie ukrywała żalu do Ilony Łepkowskiej, która była wtedy nie tylko jego scenarzystką, ale i producentką. Chodziło o to, że po montażu, zniknęło większość scen z graną przez nią Wolańską. "Wiem, że Ewa była rozczarowana tym, że było jej mało w filmie i że wycięliśmy niektóre sceny z jej udziałem. Ale szczerze mogę powiedzieć, że usunęliśmy te sceny, które ona sama w pewnym sensie wymusiła na reżyserze. Od początku nie byłam do nich przekonana. Stwierdziłam, że nie są potrzebne w filmie" - tłumaczyła wtedy Łepkowska w "Super Expressie". "To jest zawsze przykre dla każdego aktora, kiedy okazuje się, że zagrane sceny nie wchodzą do wersji końcowej. Produkcja tym razem postawiła na młodszą część obsady i to ich jest na ekranie najwięcej. Nie mam wielkich pretensji, ale zwyczajnie jest mi żal tych scen, które mogłyby być korzystne dla filmu" - podsumowała Ewa Kasprzyk. W kolejnej odsłonie filmu też było jej jak na lekarstwo. Będzie wam jej brakowało?

Ewa Kasprzyk i Ilona Łepkowska Fot. Kapif.pl