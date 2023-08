Kultowa komedia "Kogel-mogel", opowiadająca o losach Kasi Solskiej, doczekała się kontynuacji. Dwie pierwsze części nakręcono pod koniec lat 80., a w 2019 roku ukazała się trzecia część filmu, w której możemy poznać także nowych bohaterów. Obecnie kręcona jest już piąta część komedii. Jedną z jej gwiazd jest Katarzyna Skrzynecka, która podzieliła się z fanami zdjęciami z planu.

Katarzyna Skrzynecka na planie "Kogel mogel 5". Odmieniony Maciej Zakościelny

W nowej części "Kogla-mogla" możemy spodziewać się zmian. Przede wszystkim zabraknie Barbary Wolańskiej, w którą wcielała się Ewa Kasprzyk. Aktorka potwierdziła te doniesienia w rozmowie z "Super Expressem". Po premierze trzeciej części filmu Kasprzyk miała żal do scenarzystki Ilony Łepkowskiej, ponieważ z filmu zniknęła znaczna ilość scen z udziałem Wolańskiej. Zobaczymy jednak Katarzynę Skrzynecką, czyli Marlenę Wolańską, ukochaną Piotrusia Wolańskiego, w którego wciela się Maciej Zakościelny. Aktorka pokazała zdjęcia z planu.

O trzy lata starsi, niemniej ekscentryczni i dyskusyjni w swym nowobogackim "guście", ale wciąż oddani sobie jako małżeństwo, pomimo że ona (Marlenka) prawie dziesięć lat starsza od niego (Piotrusia), zakochani i bezgranicznie gościnni dla coraz większej rodziny Wolańskich. Z Maćkiem Zakościelnym na planie nowej fabuły "Kogel-mogel 5" możemy zdradzić tylko tyle, że życie naszych filmowych bohaterów zmieni się na jeszcze bardziej "luksusowe", a wraz z nim ilość nieoczekiwanych zmian i perypetii uczyni je głównym wątkiem - zapowiedziała na Instagramie.

"Wraz z nieodłączną mamuńką/teściową z Ameryki (w tej roli bezkonkurencyjna Dorota Stalińska). Pomimo wyższych aspiracji do elegancji i statusu jedno nie zmienia się na pewno: mentalność. I gust do ilości złota i markowych rzeczy na jeden cm2 osoby" - dodała.

Uwagę przyciąga metamorfoza Macieja Zakościelnego, który zamiast ciemnych włosów obecnie ma jasny blond. Dodatkowo jest ostrzyżony na zapałkę. "Omg... W życiu bym się nie domyśliła, że to Maciej Zakościelny. Oboje młodzi i piękni, a dla Katarzyny Skrzyneckiej czas nie stanął w miejscu, a cofa się", "Pani Kasiu, to jest Maciej Zakościelny? Co za metamorfoza", "Polski Brad Pitt" - komentują fani. Niektórzy jednak narzekają, że kręcenie kolejnej części kultowej komedii jest niepotrzebne. "Serio ktoś chce to jeszcze oglądać?" - czytamy. A wy wybierzecie się do kina? Starsze zdjęcia Macieja Zakościelnego znajdziecie w galerii na górze strony.