Skiba zdradził tajemnice alkowy. Daje radę z dużo młodszą żoną. "Wspinaczka wysokogórska"

Krzysztof Skiba jest świeżo upieczonym mężem młodszej od niego o 26 lat fotomodelki, Karoliny Kempińskiej. Para wywołała parę miesięcy temu niemałe poruszenie opinii publicznej, ponieważ nie ukrywali, że poznali się na długo przed zakończeniem małżeństwa muzyka. Ostatnio udzielili wywiadu Party.pl, w którym lider Big Cyc wygadał się, dlaczego zdecydował się wydać oświadczenie o rozwodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto rządzi w domu Sławomira i Kajry? "Żona więcej wymaga, potrafi postawić granicę"

Pojawiały się po prostu różne przecieki, wiadomo, media, prasa kolorowa bardzo to lubi, więc nie dało utrzymać się tego w tajemnicy. Ponad rok chyba utrzymywaliśmy, ale też takie sprawy rozwodowe nie trwają szybko - wyjaśnił.

Krzysztof Skiba ma żonę młodszą o 26 lat. Jak wyglądają w takim związku sprawy łóżkowe?

Fakt, że muzyk jest starszy od swojej żony aż o 26 lat bardzo interesuje internautów. Skiba doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego poruszył ten wątek. Wyznał, że Karolina nie jest jego utrzymanką, ma swoje pieniądze, które zarabia w branży IT oraz dodał soczysty wątek z ich życia łóżkowego, co z pewnością rozpali fanów tej pary do czerwoności. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Różnica wieku ma plusy i minusy. W łóżku uprawiamy wspinaczkę wysokogórską, osiągamy szczyty. Po wszystkim wypadałoby coś obejrzeć, ja chcę zobaczyć jakiś program informacyjny, ona bajki Disneya.(...) To jest dosyć zabawne, bo ona jest samodzielna finansowo, nie jest niczyją utrzymanką, ma swoje pieniądze, ma swoje doświadczenie zawodowe, pracuje w firmie IT - przyznał w rozmowie.