Kasia Stankiewicz w 2000 roku, będąc u szczytu popularności odeszła z zespołu Varius Manx. W programie "Na językach" wyznała, że powodem jej zaskakującej decyzji były trudne relacje z liderem grupy, Robertem Jansonem. "Nasze relacje były w zasadzie żadne. Zwyczajnie się go bałam" - podkreśliła w rozmowie. Co ciekawe nie była jedyną wokalistką, która narzekała na współpracę z Jansonem i zdecydowała się odejść z zespołu. Anita Lipnicka w wywiadach zarzucała mu niejasności związane z kwestiami finansowymi, a Monika Kuszyńska w swojej biografii wspominała o wybuchach i trudnym charakterze lidera. Stankiewicz po latach wróciła jednak do zespołu, a Robert Janson od dawna nie pojawia się już na koncertach. Co się z nim dzieje? Wokalistka zdradziła, w jakiej jest formie.

Kasia Stankiewicz o Robercie Jansonie. Wyznała, co dzieje się z kompozytorem

Kasia Stankiewicz jest właśnie w trakcie promocji trasy "90. To się nie powtórzy", w którą rusza wraz z zespołem Varius Manx. W trakcie koncertów fani będą mieli okazję usłyszeć nie tylko największe przeboje grupy, ale też utwory popularne w latach 90. Były lider zespołu Robert Janson od dawna nie pojawia się już na koncertach Varius Manx, ale jak się okazuje, nadal współpracuje z zespołem. Wokalistka opowiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN", że jest odpowiedzialny za wiele nowych utworów. Zdradziła też, w jakiej jest formie. Wygląda na to, że dawne żale poszły w niepamięć i współpraca układa się pomyślnie.

To będzie piękna płyta, bo nasz kompozytor Robert Janson jest w świetnej formie kompozytorskiej. Chłopaki są w świetnej formie, ja śpiewam i piszę teksty, wiadomo jakie, więc to będzie dobra i energetyczna płyta - podkreśliła Stankiewicz w rozmowie w studiu "Dzień dobry TVN".

Perkusista Varius Manx o wypadku z udziałem członków zespołu. "Nadal ciężko o tym rozmawiać"

W studiu "Dzień dobry TVN" wraz z Kasią Stankiewicz pojawił się także perkusista Varius Manx Sławomir Romanowski. W trakcie wywiadu wspomniano o wypadku z 2006 roku, w wyniku którego ówczesna wokalistka zespołu Monika Kuszyńska straciła władze w nogach. Za kierownicą samochodu siedział wtedy właśnie lider zespołu Robert Janson, który jeszcze przed tym wydarzeniem nie cieszył się dobrą sławą w prasie. Po wypadku kompozytor dobrowolnie przyjął karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu oraz obowiązek zapłacenie 10 tysięcy złotych grzywny. "Wypadek, który wydarzył się w zespole, wywalił nas do góry nogami. Nadal ciężko o tym rozmawiać. Zespół się pozbierał i mamy teraz drugie życie. Chcemy je wykorzystać najlepiej, jak potrafimy" - podsumował perkusista.