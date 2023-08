W miniony weekend przez Polskę przeszły gwałtowne burze i ulewy. W Wiśle doszło do bardzo intensywnych opadów deszczu - w trzy godziny spadło co najmniej 80 centymetrów wody na metr kwadratowy. W wyniku załamania pogody straty poniósł Adam Małysz. Były skoczek narciarski na Instagramie poinformował, że jego Galeria Sportowych Trofeów została całkowicie zalana. Miejsce obecnie jest zamknięte.

Adam Małysz poniósł straty przez ulewny deszcz. "Staramy się naprawić szkody"

W Galerii Sportowych Trofeów Adama Małysza można było podziwiać wszystkie jego nagrody, zaczynając od tych zdobytych na zawodach krajowych po międzynarodowe, a także różne pamiątki związane z karierą skoczka. To z pewnością miejsce obowiązkowe do odwiedzenia dla wszystkich fanów skoków narciarskich. Niestety w wyniku ulewnego deszczu miejsce uległo zniszczeniu.

Z powodu silnych opadów deszczu, które nawiedziły całą Wisłę w ubiegły weekend, moja Galeria Sportowych Trofeów została całkowicie zalana - poinformował Adam Małysz na Instagramie.

Post opatrzył nagraniami, na których widzimy, jak groźna była ulewa i do jak wysokiego poziomu doszła woda. "Obecnie staramy się naprawić szkody wyrządzone przez powódź, aby jak najszybciej móc się dla was ponownie otworzyć. Przepraszamy za utrudnienia" - zapewnił prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Fani w komentarzach wspierają byłego skoczka i wyrażają nadzieję na to, że trofea nie ucierpiały i niebawem znów będzie można odwiedzić miejsce. Zdjęcia Adama Małysza znajdziecie w galerii na górze strony.