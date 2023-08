Agnieszka Chylińska wraz z pociechami i mężem mieszka w domu, którego wnętrze możemy podziwiać w mediach społecznościowych wokalistki. To przestrzeń pełna przytulnych zakątków, gdzie znajdziemy zabytkowe meble, mnóstwo obrazków i książek. Jesteście ciekawi, jak wygląda dom gwiazdy?

Agnieszka Chylińska mieszka w domu, który tętni życiem i wiarą

Wokalistka wybrała dużą przestrzeń, idealną na trójkę pociech i jej męża. Jadalnia w domu Chylińskiej została połączona z kuchnią, w której wzrok przykuwa lodówka z charakterystycznymi magnesami. W całej nieruchomości widzimy mnóstwo drewnianych elementów, takich jak drzwi, czy schody. W domu artystki nie brakuje religijnych motywów. Na jednej ze ścian możemy podziwiać bowiem postacie świętych. Nad drzwiami widzimy ponadto krzyż. Chylińska nie ukrywa, że jest osobą wierzącą.

Chylińska to fanka stylu vintage

W domu gwiazdy pełno jest mebli, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Zacznijmy od pikowanego fotela z drewnianymi podłokietnikami. To element wystroju w stylu vintage, który bardzo przypadł do gustu wokalistce. W podobnej stylistyce jest także kwiecista kanapa w salonie. Co z kolei znajdziemy w łazience Chylińskiej? Głównie zielone, brązowe i beżowe elementy. Płytki zostały pomalowane na brązowo. Szafka umywalkowa została wykonana w stylu vintage, a do wszystkiego wokalistka dopasowała ceglane dywany. W tak barwnej przestrzeni na pewno przychodzi wiele pomysłów do głowy. Po zdjęcia z domu Agnieszki Chylińskiej zapraszamy do galerii na górze strony.