"Przyjaciółki" emitowane są w Polsacie od 2012 roku. Dotychczas wyemitowano 254 odcinki, a kolejne będzie można oglądać już od 7 września. Dotychczas w główne bohaterki serialu wcielały się: Magdalena Stużyńska, Anita Sokołowska, Małgorzata Socha i Joanna Liszowska. Niestety wkrótce przyjaźń ich postaci zmieni się na zawsze. Wszystko przez śmierć jednej z kobiet, o której dowiedział się Plotek. Nic już nie będzie jak kiedyś.

Zobacz wideo Małgorzata Socha o relacjach z "Przyjaciółkami" i niani swoich dzieci

Śmierć Zuzy w "Przyjaciółkach". Anita Sokołowska rozstaje się z serialem

O tym, że w "Przyjaciółkach" nie będzie działo się dobrze, pierwszy raz niedawno usłyszeliśmy od Małgorzaty Sochy. "Ten sezon będzie wyjątkowy, będzie inny od wszystkich, absolutnie. Będzie bardzo trudny. Będzie absolutnie zaskakujący dla widzów. I dla nas, dla aktorów, dla przyjaciółek ostatecznie też był zaskakujący i bardzo trudny. Wiem, że mówię tajemniczo, ale nie chcę zdradzać całego splotu akcji, bo będzie smutno. To jest najsmutniejszy sezon" - mówiła aktorka podczas konferencji ramówkowej Polsatu.

Plotek dowiedział się, że trudności, o których mówiła serialowa Inga, wynikają z pożegnania jednej z gwiazd serialu. Według naszych informacji, z produkcją na dobre rozstaje się na początku nowego sezonu Anita Sokołowska, która grała w "Przyjaciółkach" Zuzannę Markiewicz od pierwszego odcinka. W ostatnim sezonie jej wątek - na życzenie aktorki - był okrojony do minimum. Zuza wyjechała do Berlina i sporadycznie komunikowała się z przyjaciółkami przez internet. W nowych odcinkach wraca do Warszawy, ale nie zagrzeje w niej miejsca na długo.

Zuza będzie miała nawrót raka. Niestety tym razem nie wygra z chorobą. Widzowie zobaczą jej śmierć na początku nowego sezonu - mówi nam osoba z otoczenia Anity Sokołowskiej.

Dlaczego Zuza umrze w "Przyjaciółkach"?

Dowiedzieliśmy się też, że uśmiercenie Anity Sokołowskiej w "Przyjaciółkach", nie wynika z konfliktu z produkcją i nie jest dla niej zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie. To ponoć decyzja, którą wspólnie podjęła z ekipą scenarzystów. Nasz informator zdradza, że wynika z tego, że aktorka uważa, że jako Zuza, zagrała już wszystko, co mogła. "W zeszłym sezonie produkcja poszła Anicie na rękę, by mogła spełniać się w innych projektach i dostała urlop. Zuza jednak nie może wiecznie tkwić w zawieszeniu. Czas poza planem utwierdził ją w przekonaniu, że czas pozwolić Zuzie odejść. Anita już nie chciała furtek powrotu, bo fani ciągle pytaliby ją kiedy wróci. A uśmiercenie jej postaci wywróci fabułę do góry nogami i zakończy raz na zawsze ten etap życia Anity. To po tylu latach serialu, w którym wydawałoby się, że zdarzyło się wszystko, wydawało się w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, bo jednak śmierci głównej postaci jeszcze nie było. To też pozwoli innym bohaterom zagrać wiele ciekawych scen" - tłumaczy nasz informator. Przypomnijmy, że nowe odcinki "Przyjaciółek" będzie można oglądać jesienią w czwartki o godz. 21:10. Będzie brakowało wam Zuzy? Więcej zdjęć Anity Sokołowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Gwiazdy serialu 'Przyjaciółki', czyli Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska, Joanna Liszowska i Małgorzata Socha Fot. Kapif.pl