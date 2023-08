"M jak miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Produkcja TVP w tym roku będzie obchodziła 23 lata. Przez ten czas zagrało w niej wielu aktorów i aktorek. Dla niektórych okazało się to stałym zajęciem i wciąż możemy oglądać ich na ekranie, dla innych była to tylko trampolina do dalszej kariery. Niektórzy po rozstaniu z telewizją całkowicie zniknęli z show-biznesu.

Ewelina Serafin

Aktorka pojawiła się już w pierwszym sezonie "M jak miłość" jako Katarzyna Kociołek, pierwsza partnerka Marka Mostowiaka. Chociaż jej postać była uwielbiana przez fanów, to sama gwiazda rzadko pojawiała się na ściankach czy udzielała wywiadów. Zamiast tego, jak wspominała, wolała skupić się na doskonaleniu warsztatu oraz studiowaniu. Jeszcze w trakcie występów w telewizji uczęszczała na studia z filologii angielskiej.

Jej wątek w serialu ukróciło pojawienie się Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska), która skradła serce Mostowiaka i ostatecznie go odbiła. Niedługo potem Serafin zrezygnowała z dalszej gry, zostawiając fanów bez odpowiedzi. Na dłuższy czas słuch zaginął o aktorce, a ta coraz rzadziej pojawiała się publicznie. Do grania wróciła w 2014 roku, pojawiając się w filmie "Pełne zaćmienie". Natomiast od 2020 roku wciela się w postać Sławomiry Jezierskiej w "Barwach szczęścia".

Kacper Kuszewski

Kilka lat później podobną decyzję do swojej dawnej serialowej partnerki podjął Kacper Kuszewski. Aktor przez 18 lat wcielał się w postać Marka Mostowiaka, jednego z najbardziej lubianych bohaterów produkcji. To jednak zaczęło męczyć gwiazdę "M jak miłość". "Gdy ludzie na ulicy zaczęli do mnie mówić 'panie Marku', to zapaliła się w głowie czerwona lampka. Powiedziałem sobie, że nadszedł czas, by Marek Mostowiak zniknął z ekranu" - wyznał "Faktowi".

Kuszewski opuścił jednak plan w atmosferze skandalu - oskarżył produkcję o łamanie praw pracowniczych, przez co wielu fanów myślało, że nigdy więcej nie zobaczą Mostowiaka na ekranie. Nic bardziej mylnego, bo aktor powrócił na chwilę do swojej roli w jednym z odcinków. Nie planuje jednak występować na stałe w "M jak miłość". Zamiast tego pojawia się w innych serialach. Ostatnio można było go oglądać w "Tatuśkowie". Mało kto wie, że jest również dubbingowcem. Udzielił nawet głosu Luke'owi Skywalkerowi w hitowym "Mandalorianie".

Marek Mostowiak Fot. Albert Zawada / Agencja Wyborcza.pl

Monika Obara

Monika Obara występowała w "M jak miłość" znacznie krócej niż Kuszewski czy Serafin. Aktorka wcielała się w rolę barmanki Elki. Jej wątek rozwinął się, gdy spotkała przyjaciela Mostowiaków, Stefana Müllera. Zawróciła mu w głowie i fani nie musieli długo czekać, aż zobaczyli ich przed ołtarzem. Z produkcją rozstała się w 2007 roku.

Dalszą karierę Obary w produkcji TVP pokrzyżował wypadek samochodowy, który spowodowała pod wpływem alkoholu. Zasądzono jej dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz wysoką grzywnę. Chociaż scenarzyści zapewniali wówczas, że ta sytuacja nie będzie miała wpływu na jej wątek, to zmienili zdanie. Elka wyjechała z mężem do Niemiec i zniknęła na zawsze. Dziś aktorka nadal występuje, choć częściej wybiera deski teatru. Nagrywa także bajki i słuchowiska dla dzieci. Ostatnio można było ją zobaczyć w produkcji Canal+ "The Office PL".

Monika Obara i Steffen Möller kadr z serialu M jak miłośc/vod.tvp.pl

Steffen Möller

Steffen Möller przez lata bawił polską publiczność. Aktor występował nie tylko w "M jak miłość", ale także wielu innych produkcjach czy nawet kabaretach. Widzowie znają go także z programu "Europa da się lubić". W 2008 roku opuścił obsadę serialu TVP i właściwie zniknął. Tygodnikowi "Rewia" wyznał po czasie, że wrócił do kraju, aby zaopiekować się chorą matką. Po kilku latach dotarła do niego ekipa "Dzień dobry TVN". Redaktorzy dowiedzieli się, że gwiazda porzuciła karierę w Polsce i osiadła na stałe w rodzinnych Niemczech.

"Tu jestem w innej szufladzie. Jestem autorem książek o dalekich krajach. W Niemczech nikt mnie nie zna, przynajmniej tak z ulicy, ale jestem zapraszany na odczyty literackie" - mówił w 2016 roku.

"Tu jestem w innej szufladce. Jestem autorem książek o dalekich krajach. W Niemczech nikt mnie nie zna, przynajmniej tak z ulicy, ale jestem zapraszany na odczyty literackie" - mówił w 2016 roku.

W rodzinnych stronach Möller zajmował się głównie pisaniem książek podróżniczych. Znalazł sobie nawet grono wiernych czytelników. Poza tym aktor wciąż rozbawiał publiczność. Od kilku lat regularnie daje występy przed niemiecką Polonią.