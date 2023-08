Gwiazda popularnego show "Królowe życia" to miłośniczka luksusu i motoryzacji. Możemy to zauważyć szczególnie na Instagramie. Za auto marzeń uczestniczka programu była w stanie zapłacić 1 200 000 złotych. Okazuje się, że w jej stajni nie ma już miejsca na BMW M8 Competition, ponieważ Sylwia Peretti postanowiła wystawić pojazd na sprzedaż. Jesteście ciekawi, ile zeszła z ceny?

Sylwia Peretti sprzedaje "Lucyfera". Oto finalna kwota

Początkowo gwiazda ustaliła, że za trzy lata użytkowania jej pojazdu pobierze opłatę w wysokości 130 tys. złotych. Ostatecznie Peretti zmieniła zdanie i wystawiła auto na sprzedaż. Pojazd "Lucyfer" ma osiągąć prędkość 100 km/h w zaledwie 2,6 sekundy, o czym mówiła celebrytka w wywiadzie dla kanału Hi_5. Gwiazda programu "Królowe życia" życzy sobie za niego 616 tysięcy złotych, czego możemy dowiedzieć się z popularnego portalu z ogłoszeniami dotyczącymi pojazdów.

Sylwia Peretii o swojej pasji motoryzacyjnej

Gwiazda otwarcie mówiła o tym, że zapach spalonej gumy i klocków hamulcowych jej nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie - nazywa go najpiękniejszymi perfumami. W mediach nie ukrywa, że często porusza się autem i po prostu lubi być kierowcą. Udało jej się nawet zorganizować własny event motoryzacyjny, Peretti Moto Show. Wydarzenie było połączone ze zbiórką dla potrzebujących. "Będzie to pierwszy zlot motoryzacyjny, będą mocne samochody, będzie można wylicytować przejazdy samochodami i wiele innych rzeczy" - tak Sylwia Peretti opisywała to wydarzenie w 2021 roku w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Po zdjęcia gwiazdy zapraszamy do galerii.