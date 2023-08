Willa Maryli Rodowicz pod Warszawą jak pałac. Złote klamki i antyki

Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej sceny muzycznej. Wokalistka już od ponad 50 lat zachwyca publiczność swoimi wielkimi hitami. Część z nich, pomimo upływu czasu, ciągle cieszy się ogromną popularnością. Artystka nadal też chętnie koncertuje zarówno przed tysiącami na najpopularniejszych festiwalach telewizyjnych, jak i na mniejszych koncertach. Nic więc dziwnego, że zapracowana gwiazda potrzebuje miejsca, w którym może odpocząć. Taką oazę udało się jej stworzyć w Konstancinie Jeziornej. Posiadłość przyciąga uwagę nie tylko z zewnątrz.

Maryla Rodowicz mieszka jak królowa. Jej podwarszawska willa zachwyca wystrojem

Dom w Konstancinie Jeziornej Maryla Rodowicz kupiła jeszcze z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim i mieszka tam już kilkanaście lat. Po rozwodzie nie pozbyła się nieruchomości. Teraz towarzyszą jej tam ukochane zwierzęta. Wybudowana ponad 100 lat temu willa od razu przyciąga wzrok. Przejeżdżając bok ulicą, pierwsze co rzuca się w oczy, to ogromny i wiecznie zielony ogród. Artystka chętnie z niego korzysta, a komfort na zewnątrz zapewnia jej piękny taras z widokiem na bujne rośliny.

Równie zachwycające jest też wnętrze willi. Wokalistka często pokazuje je na swoich profilach w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak mieszka. Posiadłość została wykończona w naturalnych kolorach, takich jak biel, beże czy brązy. Dominuje tutaj naturalne drewno, a część mebli to z pewnością wiekowe antyki. W oczy rzucają się także złote elementy jak krany, klamki czy dekoracje. Niezwykle towarzyska artystka często gości w swoim domu inne gwiazdy, a więc musi mieć też miejsce, aby ich przyjąć. Na publikowanych przez nią zdjęciach widać sporych rozmiarów jadalnię z piękną zastawą. Ma też gdzie przyrządzać dania dla odwiedzających ją osób. Kuchnia robi wrażenie swoim rozmiarem, co wcale nie powinno dziwić. Rodowicz uwielbia gotować.

Wokalistka nie stroni od kolorowych i ekstrawaganckich kostiumów, zawsze wzbudzając duże zainteresowanie swoimi stylizacjami. Dlatego też Maryla Rodowicz musi mieć w posiadłości odpowiednie miejsce, aby móc to wszystko przechowywać. Artystka posiada ogromną garderobę, w której przeważają... buty. Widać, że to właśnie do nich ma największą słabość. Więcej zdjęć willi Maryli Rodowicz znajdziecie w galerii na górze strony.

Ikona polskiej muzyki doczeka się serialu. Niedługo będziemy mogli zobaczyć ekranizację życia Maryli Rodowicz

Jakiś czas temu fani wokalistki mogli zobaczyć produkcję "Maryla. Tak kochałam", gdzie pokazano barwne życie wokalistki. Okazuje się, że to jednak nie koniec wrażeń, bo wielkimi krokami zbliżają się kolejne tytuły na ten temat. Pierwszy ma ukazać się serial, którego fabuła oparta jest na podstawie bardzo osobistego wywiadu udzielonego przez Marylę Rodowicz. Według twórców ma on pokazać wiele faktów z jej życia, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Jesteście ciekawi?