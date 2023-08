Teresa Lipowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Na swoim koncie ma wiele różnorodnych ról w ponadczasowych produkcjach. Od ponad 20 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w serialu "M jak miłość". To właśnie z tym formatem widzowie kojarzą ją najbardziej. Gwiazda w lipcu skończyła 86 lat. Mimo to cały czas aktywnie działa. Aktorka była gościnią Campusu Polska Przyszłości. Podczas panelu z Jolantą Kwaśniewską, Jakubem Bączkiem i Andrzejem Sewerynem został poruszony temat samotności.

Teresa Lipowska mówi o samotności

Podczas spotkania była Pierwsza Dama opowiedziała o swojej fundacji. Jolanta Kwaśniewska wyjaśniła zgromadzonej publiczności, że początkowo skupiła się na pomocy dzieciom, ale później zrozumiała, że seniorzy są najczęściej pomijaną grupą w społeczeństwie. Jakub Bączek zapytał Teresę Lipowską o temat samotności. Jej odpowiedź wzbudziła emocje wśród zebranych.

Nawet jeżeli wokół ma się dużo ludzi, to można być samotnym. Zacznę od dzieci, mój wnuk jest adoptowanym Rumunem i było "bo ty jesteś czarny, inny". On ma 19 lat i jest człowiekiem zamkniętym, trudno było do niego dotrzeć. Ja mam wokół siebie mnóstwo ludzi, kolegów z planu, ale ludzie cię nie zauważają. Doszłam do wniosku, że trzeba wyjść do kogoś, kto cię będzie potrzebował. [...] Samotność trzeba sobie ubarwić.

Campus Polska Przyszłości Fot. YouTube Campus Polska Przyszłości

Do tematu samotności odniósł się również Andrzej Seweryn. Przyznał, że jako artysta czasem potrzebuje chwili dla siebie. Jednak może być to tragiczne w skutkach. "Samotność często prowokuje śmierć artysty. Ona jest potrzebna, ponieważ musi ułatwić, wyrazić, co tenże artysta widzi, czuje i słyszy".