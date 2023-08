Wokalistka chętnie opowiada o swojej karierze w mediach, zaś stroni w tej przestrzeni od poruszania tematów związanych z życiem prywatnym. Z ogromnym szumem spotkało się zatem jej wyznanie o dzieciach z niepełnosprawnościami. Rzadko kiedy Chylińska wspomina o ich ojcu, czyli swoim mężu. Co wiadomo o miłości wokalistki?

REKLAMA

Zobacz wideo Chylińska o chorych dzieciach w 2020 roku

Agnieszka Chylińska nie zdradza za wiele o swoim partnerze. Poznali się w pracy

Artystka stanęła z Markiem na ślubnym kobiercu w 2010 roku. Ich miłość kwitnie po dziś dzień, a jej owocem jest trójka pociech. Z pierwszego małżeństwa Chylińska nie ma za dobrych wspomnień, zaś o drugim pisała następująco: "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale jest. Miłość bez krzyków, awantur i niepewności. Choć po dziś dzień czasem trudno mi osiąść w stwierdzeniu, że tak jest dla mnie najlepiej, to w tej decyzji zrozumie mnie chyba każdy, kto oddał swoje serce choć raz "miłości" z ufnością, by go ta "miłość" skopała boleśnie". Co ciekawe, partner wokalistki jest z zawodu informatykiem i grafikiem. Poznał swoją przyszłą wybrankę w pracy - projektował bowiem okładkę do albumu "O.N.A.".

Jak wygląda mąż Chylińskiej?

Wokalistka nie obnosi się ze swoim związkiem na Instagramie. Nie nagrywa z mężem InstaStories, jak wiele par w polskim show-biznesie. Stara się chronić jego prywatność. Zdradziła jednak pokrótce, jak wygląda jej ukochany. "Mój mąż to łysy blondyn z niebieskim okiem" - oznajmiła Chylińska w rozmowie z portalem Przeambitni. Po zdjęcia wokalistki zapraszamy do galerii.