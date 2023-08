Gwiazda "Na dobre i na złe" miała problemy zdrowotne. "Musieli spiłować mi kość"

Pola Gonciarz przygotowuje się do nowej roli. Aktorka, wcielająca się w Blankę Consalidę w hitowym serialu TVP "Na dobre i na złe", wypróbuje swoich sił na scenie. Będzie można ją zobaczyć w nadchodzącym sezonie show "Twoja twarz brzmi znajomo". Z tej okazji udzieliła wywiadu "Faktowi", w którym zdradziła, że kiedyś miała zupełnie inne plany na swoją przyszłość. Na jej drodze stanęła jednak kontuzja, która przewrotnie pomogła jej w wyborze kariery.

Pola Gonciarz mogła nie zostać aktorką. Zamiast gry wolała taniec

Dziś Pola Gonciarz jest cenioną aktorką młodego pokolenia. Jeszcze w tym roku ukończyła studia na warszawskiej Akademii Teatralnej. Chociaż widać, że w grę oddaje całą siebie i ewidentnie sprawia jej to przyjemność, to w ostatnim wywiadzie wyznała, co skłoniło ją do tej dziedziny sztuki. Kiedyś gwiazda "Na dobre i na złe" planowała iść w taniec, ale życie zdefiniowało jej plany. "Jak byłam dzieckiem, to myślałam, że będę tańczyć i bardzo długo myślałam, że to będzie mój zawód" - mówiła".

Po czasie musiała jednak zmienić swoje marzenia, ponieważ jeszcze w szkole doznała poważnej kontuzji. Aby odzyskać pełną sprawność, Gonciarz musiała przejść kilka operacji. To pomogło jej zrozumieć, że istnieją jeszcze inne dyscypliny poza tańcem. Tak w jej głowie narodził się pomysł na spróbowanie sił w aktorstwie.

Później w szkole przebyłam cztery operacje, bo wypadła mi rzepka w kolanie podczas tańca klasycznego, więc miałam dwie operacje na kolano, a potem miałam za długą kość w nodze, więc jeśli chciałam stawać na pointy, to musieli mi ją spiłować. Okazało się też, że mam jakieś kotwiczki w biodrze i nie mogłam przenosić nogi z lewej na prawą wysoko w balecie. Musieli mnie trochę ponaprawiać, żebym mogła robić to, co kocham. Ostatecznie zrozumiałam, że świat jest bardzo duży i ma bardzo wiele możliwości i nie muszę się skupiać tylko na tej jednej dziedzinie - tłumaczyła.

Co Pola Gonciarz robi w wolnym czasie? Okazuje się, że lubi sobie "postrzelać"

W tym samym wywiadzie redaktor podpytał aktorkę, co robi, kiedy znajdzie trochę czasu dla siebie. Jej odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Pola Gonciarz wyznała, że najczęściej chwyta za konsolę, na której odreagowuje przy grach typu strzelanki. "Chciałabym powiedzieć, że czytam książki albo słucham dobrej muzyki, ale tak szczerze, moim drugim obliczem jest granie w gry komputerowe szczególnie w tzw. strzelanki, jak choćby dość drastyczna gra "Borderlands". Także jak mam tylko chwilę to odpalam konsolę!" - zdradziła z uśmiechem. Pola Gonciarz kojarzy się widzom przede wszystkim z roli w "Na dobre i na złe", ale to nie jej jedyne wcielenie. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.