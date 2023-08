Ralph Kaminski mówi o rodzinie. Znana aktorka jest jego kuzynką

Ralph Kaminski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najbardziej docenianych polskich artystów. Już od dawna podbija listy przebojów, a jego występy gromadzą tłumy widzów. Bierze też udział w popularnych festiwalach i projektach muzycznych, jak Męskie Granie. Niewiele jednak wiadomo o jego życiu prywatnym. Tym razem Ralph Kaminski postanowił nieco się otworzyć i ujawnił, z kim jest spokrewniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Arkadiusz Jakubik widział pocałunek Zalewskiego z Kaminskim. Co sądzi?

Ralph Kaminski ujawnił, kto jest jego kuzynką. To aktorka z hitu HBO

Ralph Kaminski udzielił wywiadu portalowi Świat Gwiazd i opowiedział o swojej rodzinie. Okazuje się, że jej członkowie są bardzo utalentowani. Wokalista wyznał, że jego kuzynką jest Marta Malikowska, gwiazda serialu "Ślepnąc od świateł", który można oglądać na HBO.

Marta Malikowska, która grała w "Skazanej", to jest moja bardzo daleka kuzynka - powiedział Ralph Kaminski.

Marta Malikowska poza produkcjami "Ślepnąc od świateł" i "Skazana" zagrała też w "Żmijowisku", "Chyłce" i "Ki". Warto jednak dodać, że to nie jest jedyna utalentowana osoba z rodziny Ralpha Kaminskiego.

Ralph Kaminski jest kuzynem Michała Szpaka

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim Ralph Kaminski ujawnił z kolei, że jest kuzynem Michała Szpaka. Nie wyklucza, że w przyszłości wystąpią razem na scenie. "Michał jest wspaniałym artystą, jestem z niego ogromnie dumny, że robi coś swojego, bardzo autorskiego. Występ i duet z takim genialnym performerem, jakim on jest, wokalistą, artystą, to jest czysta przyjemność, więc może kiedyś" - powiedział. Nie zdradził jednak, kiedy może dojść do współpracy z kuzynem.