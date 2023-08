W niedzielę 27 sierpnia media obiegła smutna informacja o śmierci Andrzeja Precigsa. Aktor zmarł w wieku 74 lat. Był znany przede wszystkim z ról w "Klanie" czy "M jak miłość". Wiadomość o jego odejściu wstrząsnęła wszystkimi, którzy mieli okazję z nim współpracować. Wiele koleżanek i kolegów po fachu pożegnało gwiazdę na swój sposób. Katarzyna Cichopek, która w produkcji TVP grała córkę jego postaci, odniosła się do tego w "Pytaniu na śniadanie". Zamieściła także poruszający wpis w mediach społecznościowych. W podobny sposób pamięć po zmarłym uczciła Anna Mucha.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha nie poszła na groby, ale na masaż. Tłumaczy się

Anna Mucha wspomina Andrzeja Precigsa na Instagramie

Anna Mucha i Andrzej Precigs także poznali się na planie "M jak miłość". Niedługo po tym jak pojawiła się informacja o nagłej śmierci aktora, celebrytka zamieściła na InstaStories jego czarno-białe zdjęcie. Na tym tle zwróciła się do zmarłego. "Andrzeju, straszna szkoda... Dziękuję, że byłeś".

Aktorka dalszą część wpisu poświęciła na to, aby opowiedzieć, jaką osobą był Precigis. Mucha w miłych słowach opisała zmarłego, podkreślając to, na co wskazywali już inni. Według gwiazdy "M jak miłość" był człowiekiem, którego nie dało się nie lubić.

Andrzej był naprawdę fajnym, ciepłym i dobrym człowiekiem... którego będzie brakować. Dziękuję za twoją obecność, troskę i ciepło. Strasznie przykro - napisała.

Anna Mucha pożegnała Andrzeja Precigsa fot. instagram/taannamucha

Obsada "M jak miłość" żegna Andrzeja Precigsa

W mediach społecznościowych pojawiły się również wpisy innych aktorów z "M jak miłość". Marcin Mroczek opublikował post, w którym wyznał, że śmierć kolegi z planu bardzo nim wstrząsnęła. Z fanami podzielił się ich wspólnym zdjęciem z planu serialu. "Andrzeju. Wiele chwil za nami, wiele rozmów. Spotkanie na planie z Tobą było zawsze fascynujące. To jak kreowałeś swoją postać, a jakim byłeś człowiekiem, jest dowodem twojej niesamowitej osobowości. Będzie mi brakowało naszych rozmów i wspólnych scen. Spoczywaj w spokoju" - podpisał kadr.

Nie zabrakło także stosownego pożegnania na oficjalnym profilu produkcji. Do czarno-białego zdjęcia dodano poruszający wpis. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Andrzeja Precigsa, aktora związanego z naszym serialem od początku, człowieka wyróżniającego się ciepłem, życzliwością i pogodą ducha. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość wspólnej pracy przez ponad 20 lat, za wszystkie rozmowy, uśmiechy i wzruszenia. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy. Obsada "M jak miłość" zawsze była ze sobą zżyta. Zdjęcia aktorów znajdziecie w galerii na górze strony.