Katarzyna Skrzynecka niedawno zaczęła zdjęcia do nowego filmu, w który została zaangażowana. Aktorka wystąpi w najnowszej odsłonie produkcji "Kogel-Mogel", gdzie wciela się w postać Marleny Wolańskiej. Jej bohaterka nie stroni od barwnych, kobiecych kreacji. Poza wzorzystą sukienką, w oczy rzucają się charakterystyczne buty, które gwiazda udostępniła na Instagramie. Jesteście ciekawi, jak wyglądają?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka zapytana o "czystki" Miszczaka. Szybko wybrnęła

Katarzyna Skrzynecka na nietypowych obcasach. Co za poświęcenie

Nie każda kobieta zdecydowałaby się założyć takie buty jak Skrzynecka. "A w tych bucikach to da się w ogóle chodzić?" - zapytała jedna z fanek na Instagramie. "No kochana, po tylu godzinach na planie w tych butach, masz gwarantowany masaż stóp, wykonany przez męża", "Szacunek za ich noszenie. Ja zabiłabym się przy próbie ich przymierzenia" - oznajmiły inne obserwatorki gwiazdy. Skrzynecka założyła bowiem połyskujące różowe buty ze złotych obcasem, który to przypomina cyfrę osiem. Zdjęcie tego nietypowego obuwia możecie zobaczyć poniżej na Instagramie gwiazdy. Po więcej ujęć Katarzyny Skrzyneckiej zapraszamy do galerii.

Skrzynecka o nowej części produkcji "Kogel Mogel". Nie było łatwo

"Od dziesięciu dni rozpoczęły się zdjęcia do nowej, piątej części fabuły "Kogel-Mogel 5, czyli Baby Boom!". Komu się urodzi? I co się "urodzi" w perypetiach tej zwariowanej, nowobogackiej rodzinki Wolańskich wraz z mamuńką-teściową (przezabawna Dorota Stalińska)? Najważniejsze, że na bogato. Dużo rzęs, dużo biżuterii, dużo markowych rzeczy (nie musi pasować, ma być drogo!). Dużo nadgadatliwości tych - na swój sposób - urokliwych pańć. "Jakby luksusowo" i tym razem Piotruś w roli głównej musi sprostać... no właśnie, sprostać czemu lub komu? Tego dowiecie się w kinach. Praca na planie w tych "stylówkach", w warunkach ekstremalnych upałów nie jest zadaniem łatwym" - pisała gwiazda na Instagramie.