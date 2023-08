Nowe studio "Dzień dobry TVN". Jest dużo drewna. "Surowe w wyglądzie"

W ostatni poniedziałek sierpnia o nowej godzinie - 7:45 - widzów powitali wszyscy prowadzący "Dzień dobry TVN" w nowym studiu. 28 sierpnia śniadaniówkę poprowadzili: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, a na przechodniów pod studiem czekali Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, którzy zachęcali do selfie na ściance "Dzień dobry TVN", częstowali kawą i słodyczami. Główną atrakcją jest jednak odmienione studio.

Nowe studio "Dzień dobry TVN"

Niezmiennie studio śniadaniówki znajduje się na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie. Przez wakacje, kiedy z ramówki zniknęło "Dzień dobry TVN", a zastąpiło je plenerowe "Dzień dobry Wakacje", trwały prace remontowe w siedzibie. Już teraz możemy podziwiać nowe wnętrza. "Otwieramy nasze odmienione studio. Dzisiejszy program prowadzą wszyscy nasi prowadzący. Jesteście z nami?" - czytamy pod postem na Instagramie.

Nowe studio miało być bardziej przytulne i stonowane od poprzedniego. Zrezygnowano z zasłon, przez co ogromne okna przykuwają uwagę. Jest dużo drewna, zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Kuchnia ma drewniane fronty. Wyspa kuchenna jest niebieska. Ściany imitują beton. W części głównej znajdują się dwie kanapy - jedna beżowa dla prowadzących, druga musztardowa dla gości, a także pufy w tym samym kolorze. Wystrój jest, póki co bardzo minimalistyczny. Co o nowym wnętrzu sądzą internauci? "Przytulnie i domowo! Owocnego sezonu", "Studio surowe w wyglądzie, ale okna robią atmosfera przytulności", "Bardzo lubię wszystkie pary prowadzące. Studio wygląda pięknie", "Piękne studio. I te okna" - czytamy w komentarzach. Więcej zdjęć z nowego wnętrza studia znajdziecie w galerii u góry strony.