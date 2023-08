Pusty bak zainspirował Karasia. Przekazał rywalowi z Fame MMA wiadomość. To ostrzeżenie?

Afera dopingowa Roberta Karasia prawdopodobnie już na zawsze zapisze się jako ciemna karta w jego historii. Jeszcze niedawno niemal wszyscy kibicowali partnerowi Agnieszki Włodarczyk w pokonaniu dziesięciokrotnego Ironmana, dziś w oczach wielu został zdyskredytowany. Tymczasem triathlonista nie poddaje się złej passie i po raz drugi stanie w oktagonie Fame MMA. We wrześniu podejmie się walki z Jakubem Nowaczkiewiczem. Chociaż do pojedynku jeszcze sporo czasu, to sportowiec już teraz, w przypływie adrenaliny, postanowił przesłać rywalowi tajemniczą wiadomość, nawiązując do... swojego samochodu.

Zobacz wideo Robert Karaś na dopingu. Wrzosek ujawnia: Parę rzeczy mi się nie zgadzało

Robert Karaś porównuje pusty bak do swojego rywala w Fame MMA

Nowaczkiewicz z Karasiem zmierzą się na małe rękawice na zasadach boksu 2 września. Już teraz mówi się, że będzie to jeden z najgłośniejszych pojedynków na nadchodzącej gali Fame MMA. Sami zawodnicy starają się dodatkowo podkręcić panującą wokół ich walki atmosferę. Triathlonista jeszcze przed oficjalną konferencją prasową postanowił skontaktować się ze swoim rywalem. Wykorzystał do tego samochód i media społecznościowe.

Karaś na Instagramie zamieścił nagranie z wnętrza pojazdu, skupiając kamerę na wyświetlaczu pokazującym niski stan paliwa. "Dokładnie tak samo, jak za tydzień będzie u Kubusia w trzeciej rundzie" - zapowiedział groźnie zawodnik. Póki co Nowaczkiewicz nie odpowiedział na tę "zaczepkę". W naszej galerii możecie natomiast zobaczyć, jak Robert Karaś przygotowuje się do walki.

Robert Karaś https://www.instagram.com/robert_karas_teamkaras/

Agnieszka Włodarczyk odwoła ślub z Karasiem?

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Roberta Karasia i jego rodziny. Afera dopingowa, w którą jest zamieszany, odbiła się także na jego najbliższych. Chociaż od samego początku widać, że sportowiec może liczyć na ich wsparcie, to sami nie znoszą tego najlepiej. Przez jakiś czas w mediach krążyły nawet plotki, że przełożony zostanie ślub triathlonisty z Agnieszką Włodarczyk.

Celebrytka odniosła się jednak do tej sprawy na swoim instagramowym profilu i wprost zaprzeczyła tym doniesieniom. Karaś i Włodarczyk staną na ślubnym kobiercu tak, jak planowali, czyli najprawdopodobniej pod koniec roku. W mediach społecznościowych celebrytki co jakiś czas można zaobserwować przygotowania do uroczystości.