O Caroline Derpieński powstało mnóstwo filmów - merytorycznych na kanałach commentary oraz parodii. Wideo pochodzących z drugiej kategorii jest o wiele więcej. Jeden z twórców internetowych postanowił przeżyć "24h jako Caroline Derpieński". Filmik cieszy się popularnością w serwisie YouTube. Jak na ten materiał zareagowała celebrytka?

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka zaprasza Derpienski do "Top Model"

Caroline Derpieński o kolejnej parodii na swój temat. Jej odpowiedź może zaskoczyć

O ile parodia autorstwa Katarzyny Nosowskiej nie przypadła Derpieński do gustu, tak ta spowodowała u niej uśmiech na twarzy. Po filmiku artystki "amerykańska gwiazda" zażądała 50 mln zł odszkodowania, zaś po materiale Mudormooda raczej nie możemy mówić o pozwie. Autor filmiku wcielił się w celebrytkę i pokazał, jak robi makijaż w jej stylu oraz udziela wywiadu. Derpieński skomentowała dla nas to wideo:

Każda parodia mojej osoby, która nie jest komercją - nie jest zarobkiem (reklamą produktu itd.) - jest świetna i wspieram takich twórców. Kocham ich! Uśmiałam się, jak nie wiem.

Caroline Derpieński Fot. instagram.com/@carolinederpienski

Tak Derpieński mówiła o parodii, którą stworzyła Nosowska

Nosowska postanowiła sparodiować modelkę w filmiku sponsorowanym. Reklamowała w nim znane mleko roślinne. "Ta pani ma destrukcyjny wpływ na ludzi, zwłaszcza na psychikę dzieci, które to obejrzą. Niedługo w szkołach dzieci będą pić to mleko i biegać za rówieśnikami, przedrzeźniając ich i naśmiewając się. [...] Cały temat dzisiaj zamykam z mojej strony raz na zawsze (jeżeli podejmiemy jednak kroki prawne, to tylko dla bezpieczeństwa waszych dzieci)" - oznajmiła Derpieński na Instagramie. Po zdjęcia modelki zapraszamy do galerii.