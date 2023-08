Rozwodem Diany i Karola żył cały świat. "Byliśmy we trójkę. A troje to tłum"

Małżeństwo Karola i Diany trwało oficjalnie 15 lat. Okazuje się, że tak naprawdę byli razem tylko przez trzy lata. Para bardzo szybko przestała się dogadywać, a głównym powodem ich kłótni była oczywiście Camilla Parker-Bowles. Przez długi czas rodzina królewska ukrywała romans Karola z obecną żoną, ale niestety za sprawą głośnej rozmowy, która wywołała skandal znany jako "TamponGate", cała prawda wyszła na jaw. To właśnie wtedy królowa podjęła działania, które miały doprowadzić do oficjalnego rozstania Diany i Karola. Separacja miała uciszyć wszelkie plotki. Niestety, po ogłoszeniu tej informacji sytuacja się tylko pogorszyła. Więcej zdjęć Karola i Diany znajdziesz w galerii na górze strony.

Karol i Diana. Jak wyglądało ich małżeństwo?

Diana poznała Karola dzięki swojej siostrze, która okazyjnie spotkała się z obecnym królem na przyjacielskie pogawędki. Karol był wtedy starszy od księżnej o 13 lat. Nie przeszkodziło im to jednak w zapałaniu do siebie pozornie "gorącym uczuciem". 6 lutego 1981 roku Spencer przyjęła oświadczyny, a już 29 lipca para pobrała się w katedrze św. Pawła w Londynie. Ślub oglądało około 750 mln widzów na całym świecie, a Karol i Diana stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw na świecie. Wydawało się, że łączą ich naprawdę silne emocje. W 1982 roku na świat przyszedł William, a dwa lata później Harry. Dopiero w późniejszym czasie wyszło na jaw, że już podczas ciąży para zmagała się z poważnymi problemami. Już w 1992 roku ogłoszono oficjalną separację, jednak prawdziwy skandal zapoczątkowała ujawniona w 1993 roku rozmowa ówczesnego księcia z Camillą, która była przeprowadzona w 1989 roku. To właśnie wtedy mąż Diany wyznał swojej kochance, że chce być jej tamponem i że nigdy nie kochał swojej żony. W późniejszych latach Camilla bardzo długo musiała pracować na odbudowę swojego wizerunku.

Diana o małżeństwie z Karolem. "Byliśmy we trójkę. A troje to tłum..."

Między Karolem a Dianą rozpoczęła się "walka" o rację i uwagę poddanych. Karol w 1994 roku udzielił głośnego wywiadu, w którym opowiedział o romansie z Camillą. Tego samego dnia Diana pojawiła się na balu charytatywnym, w sukience, która łamała wszelkie zasady dotyczące stroju i która została określona "sukienką zemsty". Księżna w ten sposób prawdopodobnie chciała pokazać, że nie przejmuje się tym, co mówi jej mąż. Rok później Diana udzieliła jeszcze głośniejszego wywiadu, w dodatku dla głównej telewizji, BBC, w którym opowiedziała o związku z Karolem. "W tym małżeństwie byliśmy we trójkę. A troje to tłum..." - wyznała, a słowa te pojawiły się w nagłówkach głównych wydań gazet na całym świecie.

Diana dostała ogromne odszkodowanie po rozwodzie z Karolem

Rozwód pary oficjalnie przypieczętowano 26 sierpnia 1996 roku. Dokument określał m.in. kwestie mieszkania, Diana miała pozostać w pałacu Kensington i zatrzymać tytułu Jej Królewskiej Wysokości i księżnej Walii. Uregulowano także kwestie związane z opieką nad dziećmi. Dianie przysługiwało odszkodowanie w wysokości około 20 mln funtów. Rok po rozwodzie księżna zmarła w wyniku tragicznego wypadku w Paryżu. ZOBACZ TEŻ: Szokujące fakty o księżnej Dianie. Są dowody na to, że miała nieślubną córkę

