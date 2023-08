Drwiny z PiS-u i wulgaryzmy na gali Polsatu. Publiczność usłyszała wersję bez cenzury

Podczas programu"Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" zrobiło się gorąco. Jak to w kabaretach zwykle bywa, nie zabrakło aluzji i żartów politycznych. Tym razem jednak zabrakło cenzury. Publiczność miała okazję usłyszeć wulgaryzmy w skeczu o Prawie i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Komik z kabaretu Paranienormalni przeprasza internautów

Polityczne żarty i wulgaryzmy na scenie w Polsacie

Już na samym początku programu "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" na scenie wystąpił Kabaret Młodych Panów, który nie przebierał w słowach. Komicy zaprezentowali skecz "Sklep zoologiczny", w którym klient chciał kupić papugę. Po zakupie schodzi ze sceny, a za chwilę szybko wraca, bo zauważył, że ptak wykrzykuje niestosowne hasła. Gdy otwiera pudełko, słychać skrzeczące:

J***ć PiS!

Publiczność entuzjastycznie zareagowała w tym momencie, podobnie jak po chwili, gdy papuga znów wykrzykuje:

Kaczyński, będziesz siedział!

To jednak nie był koniec żartów. Dalej klient wyznał, że boi się otworzyć okno w domu z powodu papugi. Sprzedawca miał na to gotowe rozwiązanie: "Niech pan wróci do domu z papugą, niech pan ją ustawi przed telewizorem i włączy jej TVP Info. Po tygodniu będzie nadawała na Tuska!" - powiedział. I ten żart spodobał się publiczności, która znów nie kryła rozbawienia. Tak samo, gdy ze sceny można było usłyszeć kolejne okrzyki papugi. "Ziobro, ty k***o j****a!". Co ciekawe, tych słów Polsat nie ocenzurował. Skecz był przepełniony przekleństwami. Widzowie mogli usłyszeć je również chwilę później, gdy na scenie pojawił się inny klient, a z ust sprzedawcy padło krótkie i ostre słowo "z**b". Przekleństwa za każdym razem wywoływały rozbawienie widzów.