Natalia Janoszek przez wiele lat robiła wszystko, by ludzie postrzegali ją jako gwiazdę Bollywood. Niestety w rzeczywistości okazało się, że jej osiągnięcia nie są takie spektakularne, jak były przedstawiane. Mimo to Robert Górski uważa, że celebrytka odniosła długo wyczekiwany sukces. I to nie za sprawą tego gdzie zagrała, a Krzysztofa Stanowskiego, który ją wypromował i sprawił, że teraz dużo więcej osób kojarzy jej nazwisko.

Zobacz wideo Sebastian Fabijański o Natalii Janoszek. Stanowski miał więcej dowodów. "Chciała bezczelnie zarabiać pieniądze na tym, że oszukiwała"

Janoszek podziękuje Stanowskiemu? Według Górskiego - powinna!

Póki co Natalia Janoszek nie jest gotowa, by - np. w wywiadzie - zmierzyć się ze wszystkimi dowodami, które na jej temat przedstawił w swoim materiale na YouTube Krzysztof Stanowski. Zamiast tego wstawia InstaStories, udając, jakby nigdy nic się nie wydarzyło i dalej przedstawia się jako gwiazda Bollywood, ale też i Hollywood. Według Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju, mistyfikacja celebrytki może teraz posłużyć się satyrykom. "Sytuacja z Natalią Janoszek to doskonały motyw na skecz do kabaretu" - mówi Plotkowi Górski i trochę staje w obronie celebrytki. "Chcę zwrócić uwagę, zanim ktoś ją zacznie odsądzać od czci i wiary, że wielu z nas ma tendencje do zakłamywania rzeczywistości i stosowania autopromocji czy autopropagandy, w którą sam chce uwierzyć. Ona nie jest pierwsza i nie ostatnia. W show-biznesie nie brakuje ludzi zakochanych w sobie, którzy o sobie mówią tylko w samych superlatywach" - dodaje.

Przykład Natalii świadczy po prostu o jej sprycie. Tego jej nikt nie odmówi. Jeśli o kimś jest głośno, jak o pani Janoszek, to można śmiało powiedzieć, że swój cel osiągnęła, bo nie można już przejść obok niej obojętnie. Poza tym wzbudza wielkie emocje. Nie jest anonimowa czy letnia, bo ciągle się o niej mówi. Czapki z głów - mówi Plotkowi Robert Górski

Sławy nie da się kupić za żadne pieniądze, jeśli się nikogo nie obchodzi, a ona, z tego co widzę, obchodzi teraz bardzo dużo ludzi. Krzysztof Stanowski właściwie doprowadził do tego, że dzisiaj każdemu coś powie nazwisko pani Janoszek. Wcześniej niekoniecznie. Z tego powodu powinna mu być wdzięczna, bo ją rozpromował na wielką skalę - dodaje satyryk i porównuje nawet jej sytuację do "Kariery Nikodema Dyzmy", w której główny bohater jest symbolem karierowiczostwa za wszelką cenę.

Jaka jest naprawdę Natalia Janoszek?

O Natalii Janoszek powiedziała nam też swego czasu Ada Fijał. Gdy ją zobaczyła na żywo po raz pierwszy, wywarła na niej bardzo dobre wrażenie. "Mitomanii w naszej branży nie brakuje, ale tutaj to chyba poszło trochę za daleko. To już nie zakrawa na jakieś zwykłe opowieści dziwnej treści, tylko to już jest jakieś tam oszustwo. Jestem zszokowana. Miałam okazję ją poznać. To jest przemiła, taka wydawać by się mogło, prostolinijna, miła, szczera dziewczyna. Jestem bardzo zdziwiona, że w jej przypadku ma coś takiego miejsce. Spodziewałabym się przy innych osobach. Tutaj duże zaskoczenie" - mówiła nam Ada Fijał. Co teraz słychać u Janoszek? Jej nowe zdjęcia, na których stara się podtrzymać status gwiazdy, znajdziesz w galerii na górze strony.

