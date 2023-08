Swego czasu program rozrywkowy "The Talk" cieszył się sporym zainteresowaniem wśród publiczności. W jednym z odcinków prowadząca wpadła na pomysł, który bardzo szybko podchwyciły koleżanki. Filmik stał się viralem. Do tej pory krąży po sieci i cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Szawioła układał włosy Dudzie. "Chyba wszyscy daliśmy się nabrać"

To nagranie stało się hitem. Prowadzące talk-show zdjęły doczepy na wizji

Podczas jednego z wydań "The Talk" prowadzący rozpoczęli rozmowy na temat mody na doczepiane włosy w celu zwiększenia ich objętości. W trakcie krótkiej wymiany zdań Aisha Tyler zaczęła niewinnie kręcić kosmykiem włosów. Po czym nagle zdjęła jedno sztuczne pasmo i zaczęła nim wywijać.

Zachowanie koleżanki niemal natychmiast podchwyciły pozostałe panie. W ślad za nią poszła Kristin Chenoweth, która jednym ruchem odczepiła sporą część włosów. "Dla tych z was, którzy nie wiedzą, to nie jest moje" - zaczęła. Po czym dodała: "Wszystkie mamy kawałki". Taki ruch powtórzyła kolejna prowadząca. Sheryl Underwood początkowo nie podeszła do zdania zbyt optymistycznie, a na jej twarzy pojawiło się zakłopotanie. Jednak po namowach koleżanek i ona się odważyła. Okazało się, że nie miała doczepionych włosów, a perukę. Pod starannie ułożoną fryzurą krył się warkocz. Gościnny gospodarz Donny Osmond, uczestniczący w programie był w niemałym szoku. Mimo to wtórował koleżankom i wydawało się, że bawi się tak samo świetnie, jak one same. Żartobliwe złapał się nawet za własne włosy i udawała, że usiłuje je odczepić.

Widzowie byli zachwyceni poczynaniami prowadzących. Film został opublikowany na YouTubie, gdzie został obejrzany ponad pół miliona razy. Pod nagraniem pojawiły się również liczne komentarze. "Chciałbym, żeby telewizja miała więcej takich momentów" - napisał jeden z internautów. "Sheryl wygląda przepięknie w swoich naturalnych włosach! Peruka nie jest potrzebna!" - dodał kolejny. "Wielki szacunek dla wszystkich pań za to, że miały odwagę to zrobić" - zauważył następny.